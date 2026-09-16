ESPN Reports Record U.S. Open Men’s Championship Viewing
Men’s championship averaged 3.2 million viewers while women’s championship averaged 2.7 million
ESPN is reporting strong viewing numbers for its U.S. Open coverage, with Sunday’s US Open Men’s Championship match between Ben Shelton and eventual champion Alexander Zverev attracting an average audience of 3.2 million viewers on ABC, the largest viewership on record since ESPN began televising the tournament in 2009.
Viewership peaked at 4.0 million from 5:30-5:45 p.m. ET.
Earlier, Saturday’s Women’s Championship, won by Elena Rybakina over Aryna Sabalenka, averaged 2.7 million viewers, peaking at 3.2 million from 6:30-6:45 p.m. The audience was up 13% year-over-year (YOY) and was ESPN’s largest since 3.4 million watched Sabalenka and Coco Gauff in 2023.
The Men’s and Women’s championships combined to average 3.0 million viewers, up 9% YOY.
The All-American Friday night Men’s semifinal match between Shelton and Frances Tiafoe averaged 3.1 million viewers, peaking at 3.7 million between 10:45-11 p.m., the largest Men’s semifinal audience on record for ESPN. The earlier semifinal match with Zverev defeating Karen Khachanov averaged 1.2 million, with the two semifinals combining to average 2.2 million viewers, up 19% YOY.
Overall, the event ranks as ESPN’s most-viewed US Open since 2022. The two-week long tournament across ESPN networks (ABC, ESPN, ESPN2) averaged 1.2 million viewers, a 4% increase YOY.
Other key viewing figures include:
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- ESPN delivered its largest US Open opening day audience ever on ESPN, ESPN2 and ABC, 914K avg. viewers, up 13% YOY. Action on ABC averaged 1.25M avg. viewers, up 7% vs. 2025.
- The second round drew 834K avg. viewers on ESPN/ESPN2
- Third round across ESPN and ESPN2 averaged 1.1 million, up +27% from last year and also standing as the most-viewed since 2022. ESPN2’s Saturday daytime telecast averaged 1.0 million viewers, up +31% from the comparable telecast last year, while ESPN2’s prime window (1.1 million viewers) was up +43%.
- Through the completion of the third round on Saturday, Sept. 5, ESPN had recorded its most-viewed since 2022 (avg. 846K)
- Third round viewership was boosted by Serena and Venus Williams competing in doubles during primetime, attracting an average audience of 1.2 million (peak 2.2 million from 10-10:15 p.m.) as they lost a three-set match to Hao-Ching Chan and Maya Joint.
- Tournament average (through Women’s Semifinals): 1.0 million viewers, up 2% YoY, ESPN’s most-viewed US Open since 2022
- Quarterfinals average: 1.3 million viewers
- Tuesday primetime Quarterfinals window (7:30 p.m. – 3:40 a.m.): 1.6 million viewers, featured latest-finishing match in US Open history
- Women’s Semifinals: 2.2 million viewers, up 24% YoY, most-watched US Open Women’s Semis in ESPN history
- Women’s Semifinals peak (9:45-10 p.m. ET, Gauff vs. Rybakina): 2.6 million viewers
George Winslow is the senior content producer for TV Tech. He has written about the television, media and technology industries for nearly 30 years for such publications as Broadcasting & Cable, Multichannel News and TV Tech. Over the years, he has edited a number of magazines, including Multichannel News International and World Screen, and moderated panels at such major industry events as NAB and MIP TV. He has published two books and dozens of encyclopedia articles on such subjects as the media, New York City history and economics.