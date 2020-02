Grass Valley reforça equipe de vendas no Brasil

A Grass Valley, empresa que oferece soluções da captação à transmissão, com sede em São Francisco, expandiu sua equipe de vendas no Brasil com três novos membros. As novas contratações seguem a reestruturação do escritório de Miami em 2012. O escritório serve às regiões norte e sul da América Latina, a América Central e o Caribe.



“Estamos muito contentes uma vez que os novos membros reforçarão ainda mais a nossa já robusta equipe de vendas”, disse Mike Cronk, vice-presidente sênior de marketing da Grass Valley. Cada membro traz um vasto conhecimento da indústria e experiência ao seu respectivo cargo. “Antecipamos grandes oportunidades na região e estamos confiantes de que os novos membros nos ajudarão a fornecer as soluções que os nossos clientes buscam”, disse.



A reestruturação da equipe de vendas no Brasil começou com a nomeação de Felipe Andrade para gerente regional de vendas. Andrade supervisionará as vendas e trabalhará de perto com os três novos membros da equipe: Alberto Santana, Cristiano Barbieri e Guilherme Duarte.



Alberto Santana uniu-se à Grass Valley como o novo gerente de vendas de canais e liderará o negócio além de ajudar a estabelecer parcerias com os revendedores.



Cristiano Barbieri será o novo executivo de contas da Grass Valley. Barbieri trabalhou anteriormente na Harris Corp.



Guilherme Duarte foi nomeado engenheiro de pré-vendas e apoiará uma variedade de oportunidade de vendas no país.



Os novos membros da equipe reportarão a Felipe Andrade.