Non Stop invierte en sistemas de EVS

La empresa EVS, una de las líderes en sistemas de broadcast y producción para deportes, noticias y entretenimiento, informó que la productora Non Stop continúa invirtiendo en infraestructura de EVS. Non Stop, empresa ubicada en Buenos Aires, produce shows de televisión como Art Attack y Playhouse Disney, y opera canales de televisión de paga cómo Viajar, Look TV y Slow Channel.



Non Stop instaló seis servidores EVS los cuales son administrados con la suite de producción de contenidos IPDirector.



Con el nuevo flujo de trabajo basado en archivos de EVS, Non Stop puede realizar diversos cambios en su flujo de producción, sin dejar de grabar el contenido, y al mismo tiempo puede editar el material grabado. Esto permite que se produzcan contenidos de la más alta calidad de manera rápida y eficaz.



“El sistema EVS nos da una mayor flexibilidad para la producción de programas de alta calidad muy rápido”, dijo Patricio Rabufetti, dueño y presidente de Non Stop. “Se logra una integración sin igual con nuestro flujo de trabajo y sistemas de terceros convirtiéndola en una instalación muy veloz y de fácil operación”.



La integración de EVS es con un almacenamiento Promise Technology en configuración Xsan, y una plataforma de producción FORK Media Asset Managment (MAM) de B4M (Building4media). Con el códec Apple ProRes LT a lo largo del flujo de trabajo, el servidor XT de EVS graba dos ingestas ISO y una salida PGM. Con las herramientas integradas de producción y administración del IPDirector, el contenido es preparado para enviarlo a carpetas de producción de FORK, y de ahí enviarlo a postproducción y a archivo. El contenido se queda en los servidores XT como respaldo por dos días antes de finalizar la producción.



“Nosotros trabajamos de forma cercana con Non Stop pero agradecemos a nuestro socio local BVS por todo su apoyo y responsabilidad para la realización de este proyecto”, dijo Frederic Garroy, gerente general de EVS Americas. “La solución tenía que ser muy flexible debido a que Non Stop utiliza equipos de producción de diversos países para la creación de sus contenidos y programas. El resultado final es una solución muy fiable para todos”.



El servidor XT de EVS provee control completo de medios desde la ingesta hasta la reproducción, incluyendo edición en vivo, repeticiones en cámara lenta y reproducción multicanal. Además, permite una pronta respuesta de todas las opciones y capacidades del ambiente de producción diario.