NOVIDADES: Vitec anuncia escritório para a América do Sul

A Vitec Group, empresa internacional fornecedora de soluções e produtos para a captura de imagens, anuncia que ampliará suas operações na América do Sul com um escritório regional em São Paulo, Brasil. Segundo o grupo Vitec, o escritório será inaugurado antes do final do ano e oferecerá produtos e serviços para a indústria fotográfica, de broadcast, e de entretenimento.



A linha de produtos da Vitec é composta do que há de mais moderno em marcas de equipamentos de iluminação, transmissão, suporte para câmeras, baterias e bolsas para equipamentos, segundo Joop Janssen, CEO da divisão Videocom do Grupo Vitec.



"Algumas das marcas que representamos são Anton-Bauer, Litepanels, Vinten, Sachtler, Petrol Bags, Autoscript, Nucomm, Radamec, entre outras. Há vários anos os nossos equipamentos têm sido utilizados amplamente no Brasil", disse Janssen. "Apesar do nosso êxito em toda a América do Sul, acreditamos que diminuir a distância física dos nossos distribuidores, usuários e clientes só irá trazer benefícios. Com a abertura de um escritório no Brasil poderemos atender às necessidades e exigências dos nossos parceiros e clientes com maior rapidez".



Segundo Janssen, por vários anos as empresas da Vitec têm sido representadas com grande sucesso pelos distribuidores no Brasil. "Pretendemos fortalecer essas parcerias", disse. "A abertura do novo escritório servirá como um apoio para os distribuidores locais, irá implementar o processo de vendas, e facilitará a importação dos nossos produtos".