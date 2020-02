NOVIDADES: Infinova monitora trânsito no Brasil

A Infinova, fabricante de câmeras de vigilância, anunciou que a cidade de Porto Alegre, no sul do Brasil, contará com câmeras IP de alta-definição da empresa para monitorar o trânsito. Foram adquiridas 30 câmeras de alta-definição Infinova séries H e M.



As câmeras Infinova irão substituir diversas câmeras de outros fabricantes. O sistema oferece assistência à polícia e equipes de resgate e socorro nos casos de acidentes e carros enguiçados.



O novo sistema de vigilância foi criado em parceria com a DigiFort, uma empresa de software de monitoração e gerenciamento de câmeras IP, e análise inteligente de vídeo, localizada em São Paulo. A DigiFort têm se expandido rapidamente na América Latina e Oriente Médio.



"A Série M da Infinova é baseada na tecnologia Da Vinci, da Texas Instruments, e foi facilmente integrada ao sistema de monitoramento de vídeo da DigiFort", explica Adolph Salas, vice-presidente de vendas da Infinova para a América Latina e Caribe. "Do mesmo modo, os recursos de alta-definição da H.264 foram facilmente gerenciados pelo software da DigiFort, resultando numa instalação e implementação sem problemas".



As imagens são armazenadas em diversos servidores incluindo servidores das empresas IBM, HP e Dell.



No prédio da central de controle do sistema de monitoramento de trânsito também se encontra uma emissora de televisão local. A central de gerenciamento envia os sinais de vídeo para a emissora local que mantêm os seus telespectadores informados através de boletins das condições do trânsito, incluindo informação sobre a fluidez do trâfego e pontos de retenções.