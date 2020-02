NOVIDADES: Brick House nomeia Sterling como representante no Brasil

P. Julian Hiorns, diretor da Brick House Video, fabricante da premiada linha de equipamentos compactos e acessíveis para produção e pós-produção, nomeou a Sterling do Brasil como distribuidor exclusivo da Brick House no país.



"Somos muito afortunados por trabalhar com a Sterling, uma empresa com uma vasta experiência no mercado brasileiro, que é um mercado muito importante para a Brick House Video", disse Hiorns. "Com uma reputação excelente, construída a partir de seus esforços suprindo as necessidades de seus clientes com os melhores equipamentos e um atendimento de alto padrão, a Sterling tem uma linha de atuação que espelha os padrões da Brick House".



A Sterling oferecerá a completa linha de vídeo da Brick House que inclui mixers portáteis e montáveis em gabinete, tanto analógicos como digitais, além de conversores de padrões e formato. A empresa especializa-se em equipamentos compactos para todas as aplicações fixas e móveis.



"Com uma engenharia excelente e preços extremamente acessíveis, toda a linha de equipamentos da Brick House é perfeita para o mercado brasileiro", disse Nestor Almeida, diretor da Sterling. "Estamos muito contentes em poder oferecer aos nossos clientes soluções em mixers e conversores de alta qualidade, que superam todas as expectativas operacionais, e que se encaixam até mesmo nos menores orçamentos".



Fundada em 1987, no Rio de Janeiro, a Sterling do Brasil representa várias marcas de equipamentos e atua como integradora de soluções e produtos de broadcast e áudio e vídeo, no Brasil e na América Latina.