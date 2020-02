Los tubos E2V se destacan

El IOT de E2VPHOENIX, Arizona — Cuando comencé en mi profesión de servicios externos hace unos 25 años, me enviaron a trabajar a una instalación de transmisores equipada con klistrones EEV. Desde entonces, he instalado numerosos klistrones, IOT y tiratrones E2V, tanto en mi rol de ingeniero externo como de usuario final. En todos estos años, no recuerdo haber visto un dispositivo defectuoso de E2V.



Por Ben Endow



Sí recuerdo la vez en que tuve que visitar a otro fabricante de tubos, ya que tenían dificultades para proporcionarlos. Fabricaban 10 tubos, de los que quizás se podían usar tres o cuatro solamente. Otros problemas que observaba con frecuencia eran klistrones con baja ganancia y otros que no sintonizaban correctamente. (Me dijeron que esto se debía a que se incrustaban partículas de cobre en la cerámica del área de entrada del tubo).



Otro fabricante del que usaba productos tenía problemas con los embalajes de envío que usaban para los tubos nuevos. En un establecimiento, dos de cada seis tubos nuevos llegaban inutilizables y debían sustituirse por daños durante el envío. A decir verdad, nunca tuve ninguno de estos problemas con los tubos E2V.



En este momento, usamos E2V IOTD2100, que me parecen fáciles de sintonizar. Además, son duraderos y tienen muy pocos problemas. En efecto, tenemos tubos en uso desde hace más de 10 años. El hecho de no tener que sustituir los tubos con una frecuencia de pocos años es provechoso para la economía de la empresa y, por otro lado, nos evita tener que quitarle tiempo al escaso personal de ingeniería actual de la emisora. E2V también beneficia la economía de una emisora porque recomienda reparar antes que sustituir. En una ocasión pude devolver a E2V un IOT y una cavidad de entrada defectuosos, y la empresa reparó ambos por bastante menos dinero que el costo de comprar piezas nuevas.



También estoy muy sorprendido con E2V como empresa. Mientras que muchos otros fabricantes optaron por abandonar casi por completo el mercado de la radiodifusión, E2V continúa lanzando productos innovadores que las difusoras necesitan para seguir siendo competitivas. Y aun con la economía actual, que obligó a muchas compañías a hacer recortes de personal, E2V continúa ofreciendo una atención al cliente de excelencia, incluso fuera del horario comercial normal.



Los tubos de potencia son verdaderamente costosos. Con suerte, el suyo funcionará durante mucho tiempo. No obstante, si debe sustituirlo, resulta tranquilizador saber que E2V casi siempre tiene el repuesto que necesita en el inventario y que se lo puede enviar sin demoras.



Otro aspecto positivo de comprar productos de E2V es que no hay intermediarios.



Recuerdo una ocasión en que compré un tiratrón a uno de los competidores de E2V a través de un revendedor. Descubrí que este tiratrón nuevo tenía un problema y pasé varios meses yendo del revendedor al fabricante, hasta que ambas partes admitieron que el tubo tenía un defecto y me entregaron otro. Desde que uso tubos E2V, nunca tuve un problema como ese. Cuando compra un dispositivo de E2V, puede hacerlo directamente en la fábrica, y no tiene que tratar con revendedores externos ni afrontar todas las complicaciones que eso supone.







— Ben Endow es ingeniero de difusión con más de 30 años de experiencia de trabajo con tubos de transmisores UHF de alta potencia. Trabajó para Varian, Harris, USA Broadcasting y el grupo televisivo Univision, y actualmente es supervisor de radiofrecuencia en KTVK y KASW, filiales de Belo Corp.