Isabel Rodríguez conversa sobre capítulo ecuatoriano del INPUT

Comunicadora de formación, Isabel Rodríguez ha enfocado su carrera hacia la producción audiovisual. Actualmente es la coordinadora nacional del capítulo ecuatoriano del International Public Television (INPUT). Jorge J. Basilago conversó con ella sobre las actividades de esta organización, que tendrá su Conferencia Mundial anual en mayo.



TV Technology: ¿Cuándo se creó INPUT-Ecuador?

Isabel Rodríguez: En 2008. Mientras trabajaba en algunos proyectos de la UNESCO conocí al canadiense Gaétan Lapointe, quien fue coordinador nacional del INPUT en Canadá y llegó a ser elegido "Coordinador de coordinadores". Él estaba en Quito intentando promover cuestiones relacionadas con el INPUT y yo empecé a ayudarle. Para cumplir con los requisitos de la organización, creamos la Fundación de Comunicación Investigación y Acción para el Desarrollo (FUNCIAD) como sustento de la oficina nacional.



Primero Gaétan asumió la responsabilidad de llevar esto adelante ya que él conocía la dinámica interna del INPUT. Pero luego me delegó la coordinación nacional, que debe ejercerla alguien del mismo país. Él sigue ayudándonos porque gracias a sus conocimientos aporta criterios muy importantes en la selección de producciones: en los tres años que hemos participado, al menos una siempre ha llegado a la Conferencia Mundial. Y en una ocasión incluso fuimos con dos programas.



Algo difícil fue el posicionamiento entre los realizadores y el público. Recién en 2011 logramos trabajar mejor la difusión y crecer un poquito. Hicimos una proyección de producciones internacionales en Guayaquil y Cuenca, con la filosofía de generar un espacio donde se intercambien experiencias a nivel nacional. Si tenemos algo más de recursos y la posibilidad, lo haremos todavía más amplio este año.



TVT: ¿Qué pasos sigue una producción hasta llegar a la Conferencia Mundial?

Rodríguez: Primero se hace una convocatoria nacional, una preselección y un taller con los realizadores preseleccionados. Uno de los requisitos es que se presenten programas ya transmitidos por un canal de televisión, pero en Ecuador no hemos respetado ese aspecto: en nuestro medio hay muchos productores independientes que no tienen espacio para mostrar lo que hacen, aunque sea muy bueno.



En nuestra convocatoria 2011 participaron 56 producciones, la cantidad más alta hasta ahora, entre las cuales elegimos las seis que completan el cupo destinado al país: dos documentales, dos ficciones y dos "televisión específica", que puede ser un reality, un programa infantil o algún otro formato más tradicional. El jurado está integrado por mí, Gaétan, un representante del Consejo Nacional de Cinematografía (CNCine) y otro del canal público Ecuador TV (ECTV).



Las producciones elegidas se envían luego a la Selección Internacional, que se realiza cada año en febrero, donde las observa un comité de expertos denominados Shopstewards. Ellos determinan cuáles serán exhibidas en la conferencia. Finalmente, los realizadores cuyos trabajos son seleccionados viajan al encuentro mundial junto con sus coordinadores nacionales. En la última reunión, en Seúl (Corea del Sur), hubo alrededor de 80 realizaciones de distintos lugares del mundo.



TVT: ¿Cuáles son los objetivos de la organización?

Rodríguez: El INPUT intenta promover la capacitación de los realizadores y aportar nuevos formatos y miradas sobre el audiovisual y la televisión de interés público. Se trata de buscar producciones que además sean un poco polémicas, que generen un debate.



No es un festival o un concurso, no hay premios de por medio. Es un proceso de aprendizaje y un encuentro. Claro que los realizadores preseleccionados o seleccionados para el INPUT adquieren mayor peso tanto en su país como a nivel internacional.



Y la conferencia es una ventana a toda la producción audiovisual de interés público que se realiza alrededor del mundo. Allí uno puede escoger y solicitar los programas que considera que pueden aportarle más, para llevarlos a su país con fines de capacitación, no de difusión: con ellos se realizan actividades como el "Mini-INPUT" — similar a la conferencia pero en pequeño — o "Lo Mejor del INPUT".



TVT: ¿Cómo definiría la presencia de los países latinoamericanos en el INPUT?

Rodríguez: Ahora estamos en una etapa complicada, pero en años pasados el proceso fue más interesante, había más participación. Los países de África tienen el mismo problema. Lo que pasa es que las conferencias se hacen en lugares muy lejanos para nosotros, que no manejamos grandes presupuestos: en 2011 en Seúl, este año en Sydney (Australia)… En Seúl éramos los únicos latinoamericanos presentes, hasta que a último momento apareció una producción de Brasil. Por eso protestamos ante la Comisión Internacional para que nos consideren, para que los encuentros se hagan en sitios más accesibles.



Frente a eso, el italiano Sergio Borelli — uno de los fundadores del INPUT en 1977 — nos dejó sembrada una idea: hacer el "INPUT Andino", para conocernos y unirnos a nivel latinoamericano. Esa es mi lucha ahora, el gran reto para este año. Ya hemos tenido acercamientos con la gente que maneja las relaciones internacionales en el Ministerio de Cultura, para ver si podemos insertar esta propuesta en el marco de organizaciones como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) o la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).



TVT: ¿Con qué expectativas espera la Conferencia Mundial en Sydney?

Rodríguez: Con muchas. Tenemos propuestas bien interesantes, sobre todo en documental y televisión específica, donde contamos con buenas posibilidades de ser seleccionados. En ficción siempre hemos tenido cierta debilidad, no sé qué tal nos vaya, pero aspiramos a que al menos una de nuestras producciones llegue a la conferencia.



