USUARIOS: Sony se sube a la montaña rusa

WEEHAWKEN, Nueva Jersey Grabar cualquier tipo secuencia fílmica en vivo, por lo general, es toda una aventura, pero uno de nuestros últimos proyectos fue literalmente una montaña rusa de principio a fin.



Mi empresa es responsable de la mayor parte de la promoción en video que se publica para los parques Six Flags Great Adventure y Wild Safari Park, y para el parque acuático Hurricane Harbor en Nueva Jersey. Junto a mi socia, Sarah Fishbein, hemos creado un paquete de secuencias inéditas para los tres parques que consiste de una secuencia en movimiento, incluida una secuencia en primera persona en todas las montañas rusas de Six Flags. Con esta secuencia, un productor o un periodista se puede poner frente a una montaña rusa para su informe y luego incluirle nuestras secuencias inéditas durante el proceso de edición.



Las cámaras que generalmente utilizamos son las PMW-EX1 y EX3, HXR-MC50, PMW-F3, PMW-500 y la novedosa PMW-350 de Sony. Para la montaña rusa más nueva de Six Flags, "The Green Lantern", muchas de estas cámaras fueron puestas a prueba para grabar la secuencia de video que necesitábamos.



Por lo general, también grabamos a intervalos regulares la construcción de nuevas montañas rusas que se lleva cabo durante el invierno en los parques y, para ello, utilizamos las cámaras más pequeñas de la serie EX.



Para la presentación de "Green Lantern", utilizamos dos operadores de cámara: uno con una cámara EX3 montada en un soporte Genus Shoulder Rig y el otro con una cámara PMW-350. El recorrido cubrió muchas hectáreas y estábamos autorizados a grabar sólo antes del horario de apertura del parque al público.



Teníamos 24 horas para presentar el producto final (una carpeta de prensa electrónica) con secuencias de video del recorrido desde todos los ángulos, secuencias en primera persona y secuencias de primera persona invertida mostrando a los pasajeros. Para ello, utilizamos la cámara extremadamente compacta HXR-MC50 de Sony.



Una parte fundamental del proyecto también incluyó entrevistas con los pasajeros, además de un video con información sobre el recorrido. Todo esto se compiló y se subió para su distribución satelital.



Durante la compilación de las secuencias fílmicas, nuestras cámaras se enfrentaron a numerosos desafíos, como niveles reducidos de luz, excesiva luz solar y, por supuesto, golpes y vibración extremos de las montañas rusas. Lo que distingue a las cámaras Sony del resto es su rendimiento consistente en entornos cambiantes. Además, combinan un diseño pequeño y liviano con características de alto rendimiento.



La seguridad de los pasajeros y el recorrido en sí siempre representan un desafío a la hora de trabajar en una montaña rusa; el peso y el tamaño de la cámara HXR-MC50 nos permitieron montarla en espacios reducidos, sin sacrificar los requerimientos del cliente con respecto a la imagen del visor HD de tamaño completo.



Además, el enfoque automático de la cámara EX3, utilizado esporádicamente en la mayoría de los casos, contribuyó a registrar con precisión los carros a alta velocidad. Si bien resulta fácil "enroscarse" al intentar seguir con la vista el carro de Green Lantern en sus bucles y curvas, la cámara PMW-350 montada al hombro permite seguir la acción intuitivamente. En conclusión, estamos muy satisfechos con las ventajas que ofrecen las cámaras Sony a la hora de capturar esta emocionante secuencia fílmica.







-- Chuck Fishbein es director creativo de Crazy Duck Productions.