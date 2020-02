USUARIOS: DeckLink Studio de Blackmagic acelera la producción

Jonathan Bird

BOSTON, Massachusetts — Entre zambullidas y transmisiones, hay de todo en la creación de "Jonathan Bird's Blue World (El Mundo Azul de Jonathan Bird)", mi serie en la televisión pública.



Mirando al pasado, admito ser un nerd, y aún no entiendo por qué tuve que cursar Educación Física en la universidad para recibir el diploma en ingeniería eléctrica. Pero me alegro de haberlo hecho, porque bucear se transformó en mi pasatiempo, junto a mi antigua pasión por la fotografía. Así descubrí mi verdadera vocación como cineasta subacuático.



Luego de una enorme cantidad de especiales para la TV, películas, libros y galardones, aquí estoy presentando y dirigiendo la tercera temporada de mi programa de aventuras subacuáticas para la familia.



La videografía subacuática es una especialidad difícil. La luz natural debajo del agua es extremadamente azul — prácticamente no hay longitudes de ondas rojas — de manera que hay que iluminar correctamente las escenas para lograr una buena toma. Ahora soy un gran defensor de los dispositivos de iluminación basados en LED ultra brillantes.



Al crear mis programas de "Blue World", filmo con una variedad de cámaras de HDV — desde la compacta HVR-A1U de Sony, a la XH A1 de Canon. El proceso de edición comienza con la unidad de captura HDV de Sony. Yo mismo hago los doblajes y todo el espectáculo se edita en Final Cut Pro, en una computadora Mac Pro.



Esto ha hecho que tenga una gran confianza en otro producto: el DeckLink Studio de Blackmagic Design. Considero que este producto es el corazón de mi sistema de edición, desde el monitoreo en alta definición en tiempo real durante la edición hasta la preparación del producto de cinta con calidad de transmisión, para entregar los masters al distribuidor.



Cuando compré el DeckLink Studio, simplemente coloqué la tarjeta en la Mac, lo conecté a mi monitor Samsung de 42 pulgadas y me puse manos a la obra. Quedé sorprendido, simplemente porque funcionó directamente al sacarlo de la caja, algo que no siempre sucede en estos días, en la época de los complementos informáticos. Miré las secuencias a 1080p en tiempo real mientras editaba, sabiendo que la calidad HD es la que vería la audiencia en el producto final.



La conversión a menor calidad en tiempo real es otra función realmente interesante del DeckLink Studio. En mis experiencias con otros equipos y software, he comprobado que no suele quedar bien. Sin embargo, con la tarjeta Blackmagic, todo se ve sumamente claro, como si las tomas se hubieran realizado en un buen SD.



Pero donde realmente se destacó el DeckLink Studio fue cuando tuve que colocar dos temporadas del programa en una cinta para un distribuidor internacional. A la primera temporada la filmé en definición estándar, y a la segunda en alta definición. Tuve que entregarle al distribuidor 12 cintas, una mitad en HD y la otra en SD. Alquilé un Deck Digital Betacam para SD y un Deck HDCAM para HD, y me imaginé días de frustraciones tratando de que todo salga bien. Pero con sólo un cable RS-422 y SDI, coloqué 12 episodios de media hora en la cinta en una tarde — en una sola pasada — sin un solo fallo.



Me siento afortunado de tener la libertad creativa de hacer lo que amo, y de que existan productos como el DeckLink Studio, de Blackmagic Design, que me ayudan a concretarlo. En cuanto al dinero, es el mejor accesorio de video que tengo. Y simplemente, funciona.







-- Jonathan Bird es fotógrafo, disertante, presidente del Grupo de Investigación Oceánica sin fines de lucro y productor y cinematógrafo subacuático ganador de un premio Emmy.