NOVIDADES: TV Globo inaugura nova era de produção com lentes Angenieux

A TV Globo, emissora líder no Brasil, vêm empregando as lentes Optimo Film, da empresa francesa Thales-Angenieux, na produção das suas telenovelas.





O operador de câmera, Carlos Rogers, grava "Passione" com uma Optimo 24-2990 As imagens da atual novela do horário-nobre da Globo, "Passione", gravada no formato de cinematografia digital, estão sendo capturadas com lentes para cinematografia Optimo de 35mm da Angenieux.



Segundo Marcos Senna, gerente de engenharia da TV Globo, as lentes zoom Optimo da Angenieux, montadas nas câmeras digitais de 35mm, aperfeiçoaram a qualidade das imagens. "O desempenho óptico das lentes é incrível e a harmonia com a câmera é perfeita tanto nas cenas gravadas em locações externas e com a câmera à mão, quanto nas produções feitas nos estúdios", disse.



A Globo, reconhecida mundialmente por suas telenovelas e sua programação televisiva atrativa, adquiriu 17 lentes cinematográficas Optimo de 35mm, além das premiadas lentes de 15-40 mm e 28-76mm e o modelo padrão da indústria de 24-290mm.



"Durante os testes em campo tivemos a oportunidade de avaliar vários fabricantes. Segundo os nossos critérios de desempenho, peso e facilidade de manuseio, as lentes Optimo satisfizeram todas as nossas exigências. E, levando em consideração a experiência que tivemos com as lentes Angenieux no passado, concluímos que ela é a lente ideal para apoiar as nossas operações pioneiras em cinematografia digital", disse Senna.



No complexo de estúdios da TV Globo, Projac, no Rio de Janeiro, são produzidas cerca de 2.500 horas anuais de programação incluindo telenovelas, seriados, programas humorísticos e infantis.



Além da novela Passione, as novas lentes Angenieux estão sendo utilizadas na produção do seriado "A Cura", gravado em locações externas no interior do Brasil.



Segundo Senna, as lentes 15-40 e 28-76 são perfeitas nas gravações em locações por sua robustez e por pesarem menos de dois quilos. "Em quaisquer circunstâncias e condições, as lentes Angenieux tiveram um desempenho brilhante", disse.



As lentes Optimo 28-76mm tem um sofisticado desenho óptico com respiração zero, impressionante contraste e reprodução de cor, 320° de rotação de foco, mais de 25 marcas testemunha para precisão máxima, abertura de f/2.4 e obturador com velocidade de T2.6, proporcionando ótimo desempenho em quaisquer condições de iluminação, entre outras características.