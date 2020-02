Lente Canon HD estabiliza la competencia

El lente de imagen estabilizada Canon HJ15 logró que Sam Allen capturara maravillosas imágenes en HD incluso en el aire turbulento. Foto cortesía de Kevin Kozlowski

La competencia anual Pikes Peak International Hill Climb en junio se transformó en un desafío de producción único y muy exigente.



Hice tomas de video HD de la 88va edición de esta famosa carrera de 20 km desde las puertas abiertas de un helicóptero AirCam Aerospatiale Twinstar AS355 F1. Volar aquí en las montañas puede resultar muy difícil, especialmente si hay que trabajar entre los 3.000 y 4.200 metros. Teníamos viento y corrientes de aire descendentes, que me hicieron pasar uno de los días más duros en esa montaña.



Afortunadamente, unas semanas antes había asistido a una jornada abierta al público luego del NAB Show en Telecorps Sales and Leasing en el Denver Tech Center. Allí tuve la oportunidad de ver el nuevo lente con zoom HD portátil Canon HJ15ex8.5B. Este es el primer lente de esta clase con estabilización de imagen óptica incorporada. Es compacto y sólo pesa 2 kg. El nuevo lente HJ15 fue diseñado para capturar imágenes estables, incluso cuando la cámara se vea afectada por sacudidas y vibraciones. El HJ15 usa una nueva versión de la tecnología patentada de Canon, Vari-Angle Prism Image-Stabilizer, para lograr un alto nivel de firmeza en toda su variedad de configuraciones, desde gran angular a telefoto.



Usé el lente Canon HJ15 en una cámara HD con disco óptico Sony PDW-F800 XDCAM, y me impresionó mucho lo bien que respondieron los lentes a la vibración que recibían del helicóptero. Una mejor resolución de imágenes de alta definición siempre captura más de todo, y esto también incluye las vibraciones que sufra la cámara. Sin embargo, con el HJ15 no se observa ninguna vibración en el video grabado.



La diferencia entre el nuevo lente HJ15 de Canon y los antiguos lentes con estabilizador de imágenes para definición estándar que he usado es como la diferencia entre el día y la noche. El antiguo lente SD estabilizado producía un desfasaje visible en las imágenes capturadas. Esto ciertamente no sucedió con el HJ15. Al girar la cámara hacia la izquierda o a la derecha, la imagen se va a la izquierda o la derecha sin ningún desfasaje ni pérdida de imagen.



Los botones y controles de operación del nuevo lente HJ15 también tienen fácil acceso para el operador de la cámara. Si uno no está acostumbrado a usar un lente en particular, es posible que no se acuerde de pulsar el botón para activar o desactivar la función de estabilización de la imagen. Sin embargo, el control en este nuevo lente de Canon está montado en el frente, lo que es bueno — el diseño hace que sea muy difícil desactivar en forma accidental la estabilización de la imagen.



El lente con imagen estabilizada Canon HJ15 tiene además una óptica muy limpia y nítida que responde bien y hace lo que se supone que tiene que hacer. Tener este lente para fotografiar la Pikes Peak International Hill Climb en alta definición desde el helicóptero que se zarandeaba por vientos de toda clase fue algo impresionante. Realmente quiero agradecer a Canon por desarrollar este lente, porque si no fuera por su gente que diseña ópticas como esta aún seguiríamos estando en la década de 1960, operando con las enormes limitaciones de esa época.







-- Sam Allen, filmador de una enorme variedad de formatos de películas y video durante los últimos 25 años.