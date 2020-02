BRASIL: Ross nomeia Daniel Diniz gerente no Brasil

Daniel Diniz

A Ross Video, empresa fabricante de soluções para produções ao vivo, nomeou Daniel Diniz como gerente de vendas regional no Brasil.



Do escritório da empresa em São Paulo, Diniz será responsável pelas iniciativas de vendas no país.



"Estamos muito contentes com a integração do Daniel a nossa equipe de vendas internacionais e queremos dar-lhe as boas-vindas", disse Juan Carlos Ortolan, diretor de vendas para a América Latina da Ross Video. "O conhecimento que o Daniel possui do mercado de broadcast na América Latina será um grande benefício para a empresa, à medida que continuamos a expandir a nossa presença na região".



Daniel Diniz é engenheiro eletrônico formado pela Universidade Mackenzie em São Paulo. Antes de se unir à equipe da Ross Video, Daniel Diniz trabalhou para a Miranda Technologies como arquiteto de soluções como diretor regional de vendas para a América Latina da Nevion, conhecida anteriormente como Network Electronics. Diniz fala fluentemente inglês e espanhol.