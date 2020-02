ROCAS TV de Perú supera obstáculos

Móviles de exteriores del canal cañetano

SAN VICENTE DE CAÑETE, Perú — Hasta hace pocos años, la TV regional cañetana respetaba un modelo bastante frecuente en otras zonas del Perú y de América Latina: escasísima producción propia, adjudicada a las carencias presupuestarias que enfrentan las difusoras locales. Una justificación válida, sin dudas, pero que en ocasiones obstruye mecánicamente los proyectos aún antes de comprobar su inviabilidad.



Por Jorge J. Basilago



Frente a idénticos obstáculos que sus competidores, los directivos de ROCAS TV – Canal 45 UHF iniciaron sus transmisiones en septiembre de 2008 decididos a recorrer un camino inverso: "La producción de programas en vivo, la cobertura geográfica y la credibilidad e imagen de la empresa son nuestras principales ventajas respecto a otros canales de la localidad", dijo el gerente Ángel Quispe Clavero.





Estudio del canal ROCAS TV durante la emisión del informativo 'Telenoticias' La voluntad de ofrecer una pantalla original, generadora de contenidos, implicaba desafíos económicos de importancia. El panorama aparecía todavía más complicado a causa de ciertas prácticas de algunos empresarios mediáticos cañetanos, como el arriendo indiscriminado de horas de programación o la subconcesión de licencias, que derivaron en precios irrisorios para la publicidad en la región.



Asimismo, el entrevistado señaló que las características del mercado también tienen gran incidencia en la inversión publicitaria. Según indicó, los ingresos del canal en este rubro provienen sobre todo de pequeñas y medianas empresas locales, que no realizan una apuesta sostenida en el tiempo sino en períodos determinados por sus propios recursos. En general, el énfasis de estas campañas se centra en la Publicidad No Tradicional (PNT) y, en menor medida, en los auspicios.





Vista general de la sede de ROCAS TV El arribo de grandes compañías de TV paga — como DirecTV, Cable Mágico y Telmex — que buscan hacer pie en la región a través de tarifas accesibles y promociones fue señalado por Quispe como otro gran desafío económico. Y advirtió sobre los inconvenientes que ocasiona "la competencia desleal" de aquellos canales regionales que "se cuelgan de las señales de cable para llenar sus espacios logrando audiencia".



"Hacer rentable una empresa de televisión en las circunstancias mencionadas exige dedicación, esfuerzo e imaginación", dijo Quispe. Y con algo de cada ingrediente mencionado, en sus tres años de vida ROCAS TV alcanzó sus dos objetivos de máxima: la consolidación financiera asociada al liderazgo artístico por su propuesta, que hoy buscan replicar incluso las difusoras más antiguas de la provincia.





Decorado del programa retro-musical 'Nostalgia' Si bien la trayectoria del canal es breve, sus logros en materia de producción propia han sido varios. Por ejemplo, ROCAS TV realizó la primera transmisión provincial en vivo vía microondas, durante los festejos del Día Nacional del Pisco organizados cada año en la Plaza Mayor de San Vicente de Cañete. "A la fecha, no hemos dejado de transmitir los eventos más importantes de la provincia", dijo Quispe.



Pero más allá de las grandes coberturas, los tres pilares que sostienen la grilla son la información, el entretenimiento y la cultura. De las ocho producciones realizadas íntegramente en la difusora, todas responden a alguno de estos bloques temáticos: entre ellas se cuentan programas de videos musicales nacionales o extranjeros para público adulto y juvenil (en las mañanas y las tardes, respectivamente); un espacio documental-turístico en las mañanas; y envíos noticiosos, de análisis político y entrevistas por la noche. El resto de las 18 horas diarias de emisión se cubren con dibujos animados, telenovelas, películas y series de diverso origen.



Equipamiento técnico de ROCAS TV El equipamiento técnico de ROCAS TV incluye, en su planta transmisora, un equipo Harris de 500W; ocho antenas tipo panel; y un modulador PICO MACOM.



Para las transmisiones desde exteriores, se emplean dos cámaras Sony HVR HD-1000U y dos Samsung VP D20; enlaces microondas Radio Repeater ProLink 2000 y Drake ESR-1250; ocho handies Motorola GTX de 800 MHz; y un switcherPanasonic WJ-AVE5.



En estudio trabajan con dos cámaras Panasonic AG-456U, una M3000 y otra M9000; tres trípodes Fancier FT-9901, tres Weifeng WT 3716 y un Bogen Manfrotto Pro; intercomunicadores Radio Shack activados por la voz; y un híbrido telefónico SOPMAC 1-TTH. La iluminación se realiza con cuatro reflectores Philips Contempo de 400W, cuatro Star Lux IP65 de 400W y cuatro lámparas Halux de 150W. En el área de edición utilizan tres islas Avid Pinnacle Studio HD 15. El switcher es un Edirol V-4 Videomixer y poseen además un servidor de video Studio Movieboard



La sección de audio cuenta con una consola Behringer Xenyx 1222FX; un procesador Pioneer RG9; dos micrófonos Shure PG-58, un Topp Pro TMW-9001P, tres Gloarik (GM 810, J 388 C, J 322), un SKP UHF 265, un Free Power F-706, un EALSEM ES-10DX y un Vozzex VZ 11V. Aunque se mostró satisfecho por el reconocimiento del público a las creaciones originales del canal, el entrevistado admitió algunas cuentas pendientes en este aspecto. Dos de ellas, que proyectan saldar a mediano plazo, son la realización de contenidos infantiles y de entretenimientos en vivo con enlaces desde exteriores. "También estamos trabajando en la producción de programas de contenido social y en una miniserie netamente cañetana", agregó.



La inversión técnica es otro tema delicado para las difusoras pequeñas o medianas. El costo de los equipos, que a menudo se incrementa por la escasez de representantes y soporte local o regional, obliga a estas empresas a calcular con mucho cuidado cada movimiento. Y ROCAS TV no es la excepción: de hecho Quispe reconoció que, apoyados en el respetable equipamiento adquirido inicialmente (ver recuadro), no se han renovado hasta el momento.



Sin embargo, el entrevistado anticipó que este año sí realizarán modificaciones en el área tecnológica. La construcción de una nueva planta transmisora en un terreno elevado, que les permitirá cubrir zonas rurales alejadas y de difícil acceso, impulsa además otras inversiones: para potenciar esta idea, la empresa planea comprar un nuevo enlace microondas y una unidad móvil adicional. "Para el año 2012 nos proyectamos a mejorar nuestra señal en calidad y alcance", dijo Quispe.



ROCAS TV en Internet Además de su señal por aire y por cable (distribuida por las compañías Cable Cañete y Kopesa), ROCAS TV es el único canal cañetano que difunde su programación íntegra por Internet. Las transmisiones pueden seguirse a través de su blog o en http://es.justin.tv/45rocastv Respecto de la transición digital, en cambio, Quispe se mostró algo escéptico. A pesar de que este proceso ya se ha iniciado en el Perú bajo la norma ISDB-T, el ejecutivo consideró que el elevado costo de los equipos necesarios es la principal dificultad para que las difusoras como ROCAS TV puedan llevarlo adelante. Y lamentó asimismo la falta de planes oficiales para sortear los escollos: "Por parte del gobierno no existe ningún tipo de acercamiento a los canales pequeños", concluyó.







-- Jorge J. Basilago es periodista independiente que cubre el acontecer mediático y cultural desde Buenos Aires, Argentina.