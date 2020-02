NexTV South America Summit 2013

BUENOS AIRES, Argentina — El Pestana Buenos Aires Hotel, ubicado en pleno centro de la capital argentina, fue escenario de la sexta edición del NexTV South America Summit, realizada los días 25 y 26 de junio de 2013.



Por Jorge J. Basilago



“Este es el evento líder en la región enfocado en los servicios de avanzada de la TV: Over The Top (OTT), TV Everywhere, Video On Demand (VOD), Multi-screen y TV Interactiva”, dijo Ariel Barlaro, vicepresidente de Media&Events de Dataxis NexTV Latam, compañía organizadora del evento.



Según Barlaro, para este año los organizadores concretaron sus objetivos de duplicar la cantidad de sponsors y mantener el nivel de los asistentes y speakers en las dos jornadas de actividad. En el primer aspecto, se concretó la presencia de 14 main sponsors — divididos en las categorías Premium y Platinum —: Motorola (ahora Arris), Verimatrix, Amino, Evertz, Nagravision, Visiware, Conax, Elemental, Philips Smart TV, LG SmarTV, Neotion, Broadpeak, STMicroelectronics y Artear.



“NexTV Summit no tiene el formato tradicional de muestra comercial”, dijo Barlaro. “Como se trata de debatir y compartir experiencias sobre los nuevos modelos de televisión, la conferencia es el ámbito principal y los patrocinantes tienen un hall específico donde se realizan las demos de nuevos servicios”.



Respecto de los asistentes al Summit, el ejecutivo señaló que en su mayoría fueron, como es habitual, “altos ejecutivos de dirección general, de marketing y del área técnica comprometidos con la innovación en TV, tanto de operadores de TV paga y telecomunicaciones, de compañías de TV abierta como de grupos internacionales de medios con canales de TV paga. Los nuevos modelos de TV cruzan a todos ellos en puntos comunes”.



“Los principales temas serán los nuevos modelos de televisión OTT (a los que se tiene acceso por Internet), TV Everywhere, Multi-screen, VOD, los televisores conectados (Smart TV) y sus apps, el futuro de la TV abierta y la TV paga”, detalló el entrevistado. Para enfocar estos temas, los organizadores procuraron componer paneles ejecutivos con los CEO de las principales compañías de TV paga de América Latina.



En este sentido, el título de una de las conferencias pautadas para el primer día del evento fue “OTT, TDT e IPTV: Las cooperativas argentinas frente a los nuevos modelos”, a cargo de Darío Oliver, presidente de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL). Oliver analizó los desafíos que enfrentan los empresarios cableros del interior argentino, ante la diversificación de las formas de consumo televisivo.



“Para entrar en el mercado es necesaria la diferenciación, aprovechar las nuevas tecnologías como IPTV, generar contenido local e incluir a los proveedores OTT en las plataformas”, dijo Oliver. “Además, es importante poder ofrecer VOD y contenido nuevo en alta calidad, con un soporte técnico extendido y una solución completa, desde el contenido hasta el decodificador”.



Mientras tanto, entre las charlas de la segunda jornada se pudo asistir al diálogo que compartieron Edgardo Folla, marketing manager TV, Philips Television; Manuel Altman, Contents&Solutions business manager, LG SmarTV; Rodrigo Terrazas, CEO de Bazuca.com; y Mario de Oliveira, gerente técnico, Nuevo Siglo TV, sobre “El impacto de los smart TV en el negocio de OTT y TV por suscripción”.



Entre los numerosos conceptos vertidos por los especialistas, Altman aseguró que su compañía plantea “un nuevo camino de distribución para el contenido que ya existe, buscando integrar todo en una sola pantalla. El resto de los dispositivos se convierten en periféricos al televisor, lo complementan”.



Por último, aunque no pudo confirmar todavía la fecha y sede del próximo NexTV South America Summit en 2014, Barlaro sí anticipó las siguientes escalas del NexTV Summit Series 2013 en distintos puntos de la región. Todo comenzará con la primera edición del NexTV México y América Central Summit, que tendrá lugar los días 1 y 2 de octubre en la Ciudad de México; luego llegará el turno del tercer NexTV Brazil Summit, en Río de Janeiro el 21 de octubre; y el cierre del ciclo será con el primer NexTV Summit Colombia & Andean, el 19 de noviembre en Bogotá.







— Jorge J. Basilago es periodista gráfico y radial independiente que cubre el acontecer mediático y cultural desde Buenos Aires, Argentina.