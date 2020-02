Dalet expande presença na América Latina

A Dalet Digital Media Systems, empresa líder desenvolvedora de soluções para Media Asset Management (MAM), com sede na França, abriu um escritório no Rio de Janeiro, Brasil. A equipe de vendas e de engenharia do escritório local oferecerá consultoria, vendas, integração de serviços e apoio técnico para todo o Brasil e países vizinhos.



“É um mercado notável para nós. Acreditamos que a nossa plataforma MAM e as soluções de fluxo de trabalho para esportes, noticiários, preparação e arquivamento de programação são perfeitas para os broadcasters, produtores de conteúdo e distribuidores da região”, disse Julien Decaix, gerente geral da Dalet U.S. e América Latina. “Nos últimos anos a nossa atividade na região tem aumentado e com uma infraestrutura local poderemos melhor servir aos nossos clientes. Estamos ansiosos para fornecer os nossos serviços profissionais e soluções de custo-benefício que implementam a produtividade e a aumentam a eficiência”.



A Dalet possui uma presença global. O escritório do Rio de Janeiro junta-se aos outros 15 escritórios da empresa, estrategicamente localizados na Europa, no Oriente Médio, na região da Ásia-Pacífico, na América do Norte e na América do Sul. Além disso, mais de 60 distribuidores em 87 países reforçam o alcance da empresa.