Cuadro a Cuadro 3000 Producciones provee a Venezuela

CARACAS, Venezuela — Al ritmo de los avances tecnológicos, las necesidades de la industria televisiva crecen y se modifican sin pausa.



Por Jorge J. Basilago



Desde la compañía venezolana Cuadro a Cuadro 3000 Producciones supieron entender este desafío permanente como el motor de su propio desarrollo. "Nuestra empresa está entre las cinco primeras del mercado venezolano en el segmento de alquiler de equipos, y es una de las primeras en el sector ambientalista y tecnológico, ya que nuestro grupo maneja el concepto de EcoTecnologías", dijo Víctor Carrillo, CEO del Grupo Corporativo Carrillo y presidente de Cuadro a Cuadro.



Desde su creación en agosto de 1993, Carrillo sostuvo que la firma está en "constante renovación tecnológica", lo que le ayudó a convertirse en "una empresa de soluciones integrales en el área de las telecomunicaciones audiovisuales y gráficas en la parte de pre-producción, producción, post-producción y transmisión".



En la actualidad, Cuadro a Cuadro posee oficinas en Caracas y Valencia, donde emplea a 22 personas divididas en cuatro áreas: televisión en todas sus facetas, diseño, graficación y alquiler de equipos.



"La empresa atiende a todos los sectores públicos y privados, desde un pequeño productor que requiere una cámara y un módulo de edición para un micro, hasta un canal de televisión que necesita una unidad móvil", dijo el entrevistado.





Víctor Carrillo, presidente de Cuadro a Cuadro 3000 Producciones La unidad de venta, servicio y mantenimiento de equipos broadcast de la compañía es distribuidora autorizada de JVC Profesional en Venezuela. Pero en contraposición, aunque utiliza tecnología de primera línea, la división de alquiler de equipamiento de audio, video e iluminación no representa a ninguna marca específica. La estructura de la firma incluye además dos estudios de TV completamente equipados — montados en la sede de Valencia —, que se utilizan para algunas producciones propias y también se arriendan a terceros.



Si bien Cuadro a Cuadro mantiene una clara posición de liderazgo en el mercado venezolano, Carrillo indicó que sus actividades no se limitan a las fronteras de su país. "Hemos realizado trabajos para países vecinos como Colombia, las áreas del Caribe y servicios de noticias en Europa como la Cumbre del Medio Ambiente en Dinamarca 2009", dijo, para destacar que su grupo también opera un canal regional de TV líder en contenidos ambientalistas.



Según Carrillo, entre los servicios de la empresa han evidenciado un gran crecimiento el diseño y mantenimiento de páginas Web, las producciones corporativas, la formación audiovisual y el alquiler de servicios de noticias y de transmisiones en vivo. "En otros países estas tendencias son muy similares aunque vemos crecimientos constantes hacia la producción de material audiovisual con alto contenido en calidad tecnológica, que en Venezuela a nivel privado ha disminuido por lo complicado de las importaciones y renovaciones", dijo.



Por otra parte, el entrevistado reveló algunos de los objetivos inmediatos de su compañía: además de la captación de nuevos clientes, subrayó que buscarán renovarse tecnológicamente para "ir hacia un definitivo y consolidado HD" e iniciar un servicio de contenidos online con un canal de corte agropecuario y otro ambientalista.



"Nuestra Unidad de Formación Audiovisual (UFA), ampliará sus cursos de capacitación y ampliaremos nuestra oficina internacional con servicios en Colombia y Miami", dijo.



No obstante el optimismo evidenciado en sus proyectos, Carrillo se lamentó porque las dificultades económicas entorpecen el desarrollo del sector broadcast venezolano. Según el empresario, esta circunstancia no complica solamente la adquisición de equipos nuevos sino también la de repuestos porque "estos productos no son vistos como de primera necesidad".



Como consecuencia de ello, el entrevistado consideró que también se ve ensombrecida la migración a HD, a la que señaló como una tendencia inevitable porque "ya no tiene sentido, con los costos actuales, seguir trabajando en SD".



Sin embargo, Carrillo advirtió que será necesario un gran esfuerzo económico y formativo para hacerle frente a este nuevo lenguaje. "Nuestra Unidad de Formación tiene la función de asesorar y entrenar a los profesionales del futuro, no sólo en producción sino también en la parte técnica", dijo.



Por último, Carrillo opinó que la transición digital en su país avanza todavía muy lentamente. Desde su perspectiva, a nivel estatal "no existe un enlace de avances tecnológicos y operativos con la empresa privada", como tampoco capacitación mixta o una legislación clara.



"Debe existir más comunicación entre todos los sectores", dijo. Y con tal finalidad invitó a todos los proveedores a participar de la 'Primera Exposición y Seminarios del Mundo Broadcast de Venezuela' que su empresa organizará a mediados de 2012.







-- Jorge J. Basilago es periodista independiente que cubre el acontecer mediático y cultural desde Buenos Aires, Argentina.