Blackmagic facilita producción de televisión

Por Pete Fausone



LOS ÁNGELES, California — Como editor en línea independiente y profesional de posproducción que trabaja en la industria televisiva de aquí, debo ser rápido, eficiente y flexible.





Pete Fausone Lo que otras personas que trabajan en un solo proyecto harían en una semana, yo tengo que hacerlo en un día. No puede haber demoras y la fecha de entrega semanal de episodios es inamovible, más allá de cualquier retraso o problema de interoperabilidad. Debe ser eficiente y confiable.



Durante cualquier semana, yo podría estar a cargo del trabajo de edición en línea de cuatro o cinco episodios de varios programas de televisión, como "Eureka", "Psych", "In Plain Sight" y "Warehouse 13". Todo esto es parte de una semana normal de trabajo, y cada programa tiene sus propios requisitos y formatos de posproducción. Los proyectos pueden cambiar, pero las fechas de entrega son constantes.



Uno de los aspectos más interesantes de trabajar con episodios de televisión es la diversidad de los programas mismos. Algunos tienen muchos efectos especiales; otros tienen un aspecto y una atmósfera muy específicos que requieren una edición integral y corrección de color. Por este motivo, cada uno tiene sus propios requisitos técnicos específicos para la edición en línea, y he tenido que ser totalmente flexible con mi propia configuración de tecnología.



Uno de los productos con los que he organizado mi flujo de trabajo es la línea de tarjetas de captura y reproducción DeckLink de Blackmagic Design. Desde hace casi una década, son uno de los pilares de mi estudio audiovisual, y dependo de ellas para hacer los trabajos de manera rápida y sistemática. Para mi trabajo en los programas de NBC Universal, mi equipamiento incluye una tarjeta DeckLink HD Extreme 3D, que se usa junto con Final Cut Pro, Avid MC5 y After Effects.



"In Plain Sight" y "Psych" son buenos ejemplos de los tipos de flujo de trabajo de posproducción que maneja la tarjeta de Blackmagic Design. Al principio, los programas se grababan en 16 mm. Ahora, se ha optado por ARRI Alexa y los programas se almacenan por completo en archivos con ProRes 4444. Con la tarjeta DeckLink HD Extreme 3D, puedo pasar fácilmente de capturar imágenes de HDCAM SR en 444 sin comprimir a reproducir archivos de ProRes.



Como parte de mi trabajo con cada programa, también organizo el flujo de trabajo fuera de línea. Según el programa, esto puede consistir en configurar sistemas de edición no lineal para cinco o siete editores de imagen. Cada uno de estos sistemas está equipado con una tarjeta Decklink Studio, ya que procesan fácilmente la diversidad de necesidades de entrada y salida que ingresan en los conjuntos fuera de línea.



Cuento con un flujo de trabajo fuera de línea y en línea en que puedo confiar para no retrasarme nunca, y en la edición en línea para televisión, la velocidad es todo.



Además de darme la posibilidad de trabajar con cualquier formato o cualquier otra cosa que se cruce por mi camino, Blackmagic Design es una empresa que sabe lo que se necesita para triunfar en la industria de la posproducción. Sus raíces están en el mundo de la posproducción y los empleados de la empresa pasaron bastante tiempo en las trincheras. La eficiencia, la flexibilidad y la confiabilidad de los productos de DeckLink son los motivos principales por los que puedo hacerme cargo de tantos programas por semana.







-- Pete Fausone es un editor en línea independiente de Los Ángeles, California.