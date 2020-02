SpotCheck de Cobalt le devolvió la CALMa a Nexstar

El SpotCheck de Cobalt DigitalLITTLE ROCK, Arkansas — Nexstar Broadcasting Group es uno de los 20 grupos de emisoras más importantes de Estados Unidos y es propietario de servicios o los proporciona a 72 emisoras televisivas en este país. Nuestra transmisión llega a 13.800.000 hogares aproximadamente a través de la programación de ABC, CBS, Fox, NBC, CW y My Network.



Por Dan Stalnaker



Tras la aprobación de la ley CALM, empezamos a buscar un método de monitoreo de sonoridad que nos permitiera estar en cumplimiento con la norma. Evaluamos varios sistemas en el Show de la NAB 2012; entre todos, el que más nos llamó la atención fue el SpotCheck de Cobalt Digital.



Durante la evaluación, descubrimos que SpotCheck monitoreaba todos los segmentos de programación enviados como flujo ASI desde una difusora, realizaba una prueba y generaba un registro del cumplimiento normativo de sonoridad sobre la actividad de todos los días, las 24 horas. Quedamos sorprendidos de inmediato, dado que este sistema era muy avanzado en comparación con el resto de los que estábamos analizando, además de ser muy fácil de usar. SpotCheck se convirtió en nuestra solución de monitoreo de sonoridad para todas las difusoras Nexstar.



Estuve directamente involucrado en la implementación de 10 de las unidades que compramos, y además brindé soporte técnico en la instalación de varios otros sistemas SpotCheck.



La instalación inicial y la configuración del servidor fueron extremadamente fáciles. Surgieron sólo unos pocos problemas, principalmente con la integración en nuestro sistema de automatización. Cobalt solucionó estos problemas de configuración muy rápidamente; la mayoría, el mismo día en el que los informamos. De todos modos, esto no fue una sorpresa para nosotros: habíamos trabajado con Cobalt en el pasado y enseguida nos dimos cuenta de que uno de sus puntos fuertes era el excelente servicio técnico. La calidad del servicio técnico de una empresa habla por sí solo y puede influenciar compras futuras.



La unidad SpotCheck es muy intuitiva y requiere muy poca o ninguna capacitación para operarla. Prácticamente sin instrucciones (sólo una conversación telefónica con un ingeniero de Cobalt para obtener un análisis más detallado), pude ingresar inmediatamente al sistema y determinar cuáles eran nuestros niveles reales de audio. Haciendo clic en las pestañas de la interfaz gráfica del usuario, tuve acceso a numerosas pantallas con información útil, como gráficos y registros de los niveles de audio.



Apenas pusimos en marcha SpotCheck, comenzamos a hacer un seguimiento de la sonoridad de nuestros procesos, y pudimos modificar y ajustar nuestro sistema para garantizar el total cumplimiento de la norma CALM. SpotCheck de Cobalt es una unidad basada en gráficos que cuenta con íconos muy comprensibles, que identifican los segmentos del programa, y con un gráfico de audio, que indica la sonoridad general de los segmentos. Envía una alerta si los avisos publicitarios o los programas superan la tolerancia de audio.



Un aspecto muy positivo es que no se necesitan conocimientos de ingeniería para operar el sistema o para analizar la información del audio que proporciona. Esto permite que nuestro personal sin conocimientos técnicos haga ajustes en las señales que se estén transmitiendo.



Sin SpotCheck, no podríamos saber si nuestra difusora cumple con la norma CALM. Es muy bueno que tengamos esta capacidad. SpotCheck es una herramienta invalorable.







— Dan Stalnaker se unió a Nexstar en 2006 como ingeniero en jefe de KARK-TV en Little Rock y obtuvo un ascenso a su puesto actual en 2008.