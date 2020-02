ZOOM IN: VSN Latam se encarga de la región desde Uruguay

MONTEVIDEO, Uruguay Nacida en Barcelona en 1990, la compañía Video Stream Networks (VSN) desembarcó formalmente en América Latina en 2007, con la creación de VSN Latam en la capital uruguaya.





Rack de servidores donde se alojan las soluciones de software de VSN Posteriormente, la apertura de oficinas en Miami, Estados Unidos; y São Paulo, Brasil, afianzó las relaciones de la empresa con un mercado al que considera clave en su desarrollo. "Latinoamérica presenta actualmente uno de los índices de crecimiento más altos del mundo, lo que se suma al advenimiento de la TDT y en consecuencia hace que todos los canales de TV se vean obligados a actualizar su equipamiento", dijo el gerente de canales internacionales de la firma, Andrés Harriague.



"VSN Latam cuenta con dos divisiones: comercial y soporte técnico", dijo el ejecutivo. La primera de estas áreas atiende sólo a los países del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay), mientras que la segunda se ocupa de toda América Latina debido a la diferencia horaria con la matriz de España.



"Más allá de las oficinas propias, se cuenta en la mayoría de los países con distribuidores locales, quienes mantienen el contacto más estrecho con nuestros clientes, nos representan y brindan soporte técnico de primer nivel", dijo Harriague.



Debido a que la empresa cubre áreas tan diversas como servidores de video, sistemas de noticias, automatización, tráfico, MAM, archivo y contribución IP, Harriague sostuvo que "VSN ofrece a sus clientes una de las líneas más completas del mercado, cubriendo el flujo completo de trabajo de una estación televisora". Por esta razón, el entrevistado mencionó que entre sus principales clientes latinoamericanos figuran importantes compañías como Telefe de Argentina; Canal 4 Monte Carlo y Canal 5 Televisión Nacional de Uruguay; RPP TV y Telmex de Perú; y Chilevisión y Canal 13 de Chile.



Aunque remarcó la fortaleza que significa abarcar tantos productos y países, Harriague reconoció que esta multiplicidad también expone a VSN a una competencia amplia y variada en la región. Por ese motivo, opinó que sus competidores y su papel en el mercado no siempre son los mismos. "Nuestra posición es muy competitiva, no creo que de liderazgo en la industria latinoamericana aún — como sí podemos serlo en Europa o Asia —, pero estamos no muy lejos de lograrlo", dijo.



"Sin lugar a dudas el sistema de noticias VSNNEWS es el producto con más demanda actualmente entre nuestros clientes", dijo Harriague. "Es una suite con arquitectura cliente/servidor completa, que integra un servidor de playout y a los NLE como clientes, unificando la edición de video y la redacción de textos en una misma interfaz".



Algunas ventajas adicionales del sistema, según Harriague, son su complementariedad con otros productos de VSN (como VSNPROMPTER y VSNCG) y su integración con casi cualquier software de edición del mercado.



También gozan de buena atención el sistema de ingesta VSNAUTOREC, el de servidores de video VSNMATIC y los servidores de grabación legal VSNLEGALREC.



"Otra preocupación muy grande en la región es la reducción de costos en la transmisión de contenidos: el reemplazo de enlaces satelitales y de microondas por envíos a través de Internet es una preocupación generalizada", dijo Harriague. En función de este interés, el ejecutivo señaló que VSN realiza constantemente instalaciones Try&Buy de su exitosa herramienta VSNIPTRANSFER, para que los potenciales clientes puedan probar su funcionamiento.



Por el contrario, Harriague consideró que el avance de la digitalización en América Latina todavía es lento con relación a la importancia del tema. "La brecha tecnológica a cubrir en algunos casos es muy grande aún; varios canales en la región aún no apuestan en sistemas completamente tapeless, condición casi imprescindible en el avance hacia la digitalización primero, la producción HD después y finalmente la transmisión TDT", dijo. Harriague agregó que VSN trabaja sobre este asunto desde hace 10 años a través de workshops, seminarios y marcando presencia en las principales exposiciones del sector.



Tras dos años de vaivenes económicos y retracción en las inversiones (2008 y 2009), el entrevistado indicó que 2010 fue un período de reactivación para el mercado broadcast y no vaciló en afirmar que 2011 será con toda certeza un año brillante. "Tanta cautela trajo como resultado la cuidadosa planificación de las inversiones, y para el 2011 éstas ya no pueden postergarse", dijo. Asimismo, anticipó que "VSN concretará este año numerosos proyectos en los que ha venido trabajando junto a sus clientes".



A pesar de las dificultades mencionadas en el despliegue de la TDT, Harriague estimó que esta tecnología será un apoyo fundamental para continuar la expansión de VSN a nivel continental. "Justamente esto es el principal impulso actualmente en nuestro despliegue, ya que es lo que motiva a los canales de TV, tradicionalmente empresas familiares, a tomar nuevos riesgos e invertir fuertemente en su actualización", concluyó.







-- Jorge J. Basilago