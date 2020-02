NOVIDADES: Utah Scientific fecha parceria com a Video Systems do Brasil

A Utah Scientific, fornecedor mundial de roteadores de HD/SD e produtos para controle mestre, fechou um acordo de distribuição exclusiva com a Video Systems, empresa brasileira, sediada em São Paulo. Com esta parceria a Utah Scientific, que tem sua sede em Salt Lake City, nos Estados Unidos, expandirá a sua presença na América do Sul.



"A excelente reputação e profissionalismo da Video Systems faz desta empresa o parceiro ideal para representar a nossa linha de produtos no Brasil", disse Rich Hajdu, vice-presidente da Utah Scientific. "A Video Systems conhece a assistência que oferecemos e os benefícios que os avançados produtos da Utah Scientific trazem para o crescente mercado de broadcast brasileiro. É um prazer incorporar a Video Systems à família mundial da Utah Scientific".



Segundo Kazuyuki Tsurumaki, diretor da Video Systems, o acordo com a Utah Scientific é uma excelente oportunidade para expandir a clientela da empresa e continuar oferecendo assistência a seus clientes atuais. "A Utah Scientific é um fornecedor mundial de soluções avançadas de roteadores e controle mestre para broadcasters e para nós é um orgulho representar esta empresa no Brasil", disse. Segundo Tsurumaki, a garantia de 10 anos nos produtos é a melhor oferta na indústria televisiva e prova o alto padrão de qualidade dos produtos da Utah Scientific. "Estamos seguros de que esta parceria será um êxito", disse.