Sony realiza importante venta del editor XPRI NS

La venta de 67 sistemas XPRI NS a TV Globo de Brasil fue la primera venta mayor de estos productos de Sony en América Latina.



Según Sony, la empresa colaboró estrechamente con los ingenieros y operadores de TV Globo para diseñar muchas características que mejoraran y aceleraran el flujo de trabajo de las operaciones de noticias y deportivas de sus cinco estaciones principales con la nueva infraestructura XDCAM HD 4:2:2.



Según Daniel McDonald, gerente de soluciones de mercadeo de Sony Electronics, Inc., División BPLA, el XPRI NS ha sido diseñado para maximizar las capacidades de las plataformas XDCAM HD/SD. "A medida que la industria migra hacia la captación IT en alta definición, y que tanto nuestra plataforma XDCAM HD como nuestra nueva plataforma HD 4:2:2 de 50 Mbps ganan una amplia aceptación en el mercado, tenemos que diseñar un editor no lineal que tenga las características necesarias para aprovechar la funcionalidad incorporada en estos productos", dijo McDonald. "El XPR NS es el primer editor que ha sido concebido desde sus bases para operar con estos formatos de captación IT".



TV Globo tiene más de 400 camcorders y decks XDCAM y XDCAM HD 4:2:2 en sus operaciones de noticias. Según Sony, TV Globo quería un editor no lineal que aprovechara las características de estos productos. Después de una cuidadosa evaluación y de colaborar de cerca con el equipo de diseño de Sony, TV Globo decidió que el XPRI NS era la mejor combinación para sus requisitos de edición de noticias y deportes.



El XPRI NS incorpora el sistema de edición Long GOP de tiempo real, que permite editar contenidos en forma perfectamente integrada con los productos XDCAM, según Sony. Otros editores no lineales están incorporando las tarjetas que contienen estos chips, las cuales se ofrecerán también en otros editores no lineales populares del mercado de emisión y producción.



Sony expuso su nuevo sistema de edición XPRI NS en aplicaciones de noticias y deportes del mercado de emisoras durante la exposición de CAPER en Argentina.



En esta exposición, Sony demostró la interoperabilidad de su PDW-HD1500 con el sistema XPRI NS para mostrar un flujo de trabajo completo de XDCAM HD 4:2:2 en noticias.