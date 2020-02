Ross Video moderniza a EBC no Brasil

Segundo a Ross Video e a Brasvideo, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), empresa gestora de serviços de radiodifusão pública, adquiriu cinco switchers de produção de vídeo Vision 3 QMD/X da Ross, para distribuir sua programação governamental, educacional, universitária e comunitária.



A EBC, cujo carro-chefe é o canal TV Brasil, conduziu um processo de licitação e instalará os switchers nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.



Segundo Wagner Mancz, diretor de vendas e marketing da Brasvideo, empresa responsável pela integração dos equipamentos, o Vision satisfez todas as exigências da EBC para um switcher de produção. "Estamos contentes em manter a nossa parceria de longo prazo com a Ross Video", disse Mancz. "A Ross oferece produtos de alta-qualidade, acessíveis e com um excelente serviço de apoio ao cliente".



Os switchers Vision QMD/X oferecem quatro keyers por M/E e até quatro M/E e estão disponíveis em chassis pequenos ou grandes.



O QMD é uma unidade compacta que ocupa três unidades de rack e oferece quatro M/E e 48 entradas de vídeo multi-definição.



O QMD/X, disponível em chassi de tamanho grande, oferece quatro M/E, seis keyers para downstreaming e 96 entradas de vídeo multi-definição.



"A Brasvideo e a Ross trabalharam em conjunto, durante todo o processo de licitação, para oferecer um excelente serviço de atendimento ao consumidor", disse Fernando Paulino, gerente de vendas internacionais para a América Latina da Ross Vídeo. A Ross continua sua expansão no mercado da América Latina e estamos muito contentes por ajudar a EBC a superar suas necessidades de produção ao vivo".