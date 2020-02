Microvisión refleja 'la cara de los veganos'

Dos técnicos trabajan en el máster control de Microvisión Canal 10.

LA VEGA, República Dominicana — En ocasiones, los medios de comunicación regionales encarnan con inusitada precisión los gustos e inquietudes de la comunidad que los cobija. Tal vez por eso, en esta provincia del centro-norte dominicano, el hecho de que Microvisión Canal 10 se presente como "la cara de los veganos" no está nada lejos de la verdad.



Por Jorge J. Basilago



Afirmada en su estrecha relación con la identidad vegana y su impulso a la producción local, esta difusora ocupa con comodidad el primer lugar de audiencia en su área de cobertura. En opinión de su director, Edison Fernández, esto se debe a que los televidentes no ven en su pantalla tan sólo una oferta artística o comercial: "Asumen a Microvisión Canal 10 como parte de su vida", dijo.



Meses después de su inauguración en noviembre de 1999 — como "imagen oficial" del sistema Telecable Central —, el canal usó la puerta grande para entrar en la vida de sus vecinos: en febrero de 2000 transmitió por primera vez el célebre Carnaval Vegano, la manifestación popular más destacada de la República Dominicana.



Cada febrero, esa cobertura registra los picos más altos de audiencia a nivel nacional. También alcanza un gran encendido en los Estados Unidos y parte de América Latina, a los que llega vía satélite gracias al acuerdo entre Microvisión y Televisión Dominicana.





Fachada del edificio del canal vegano

Algo similar ocurre con otros eventos como los torneos locales y nacionales de baloncesto, la celebración de Semana Santa, la Expo Vega Real y el Desfile Dominicano del Bronx. Toda actividad cultural, religiosa, empresarial o deportiva de relieve tiene su espacio en la programación de la televisora. La mayoría de ellas en forma exclusiva y con producción propia.





Uno de los estudios de Microvisión Canal 10 durante la emisión del informativo 'Noticias en el 10' "Esto nos da ventaja sobre los demás canales, porque no poseen esa plataforma y porque la calidad de imagen que proyectamos es digital", dijo Fernández.



Esa imagen, por otra parte, ya no sólo es disfrutada por los veganos: a través de distintas redes de pago, en la actualidad Microvisión llega a los hogares de otras cuatro provincias dominicanas. La identificación como Canal 10 se mantiene en todas ellas, aunque el objetivo a mediano plazo es extender la cobertura a todo el territorio nacional. Y hacerlo sin perder su identidad vegana, más allá de haber incorporado programas puntuales sobre otras regiones del país.



El aumento en la cantidad y variedad de los contenidos que se emiten es otro indicador del desarrollo alcanzado. Microvisión inició sus transmisiones con apenas cinco espacios en el aire, pero en la actualidad difunde casi una treintena. En general se trata de programas en vivo, realizados por productoras y organismos locales como la Alcaldía de La Vega. Las temáticas son múltiples — noticias, deportes, religión de diferentes credos, infantiles, de comentarios, entrevistas y variedades — y comprenden un target de audiencia entre 10 y 60 años de edad.



Asociado a ello, el entrevistado reveló que actualmente el canal se encuentra abocado a la realización de nuevas producciones propias, que le aporten recursos económicos necesarios para su funcionamiento. Y mencionó entre sus proyectos artísticos más importantes la posibilidad de transmitir, por intermedio de alguna cadena hispana, el Carnaval Vegano a todo el mundo.

Plataforma adecuada Desde la renovación de su master control en 2009, Microvisión no ha realizado inversiones en equipamiento. Sin embargo, cuenta con una plataforma adecuada a sus necesidades actuales.



En estudios emplean cuatro cámaras Sony PMW-EX1 XDCAM HD; dos switchers Panasonic MX-70 Digital; consola de audio Allen & Heath GL2400; monitores Sony, JVC y Panasonic; servidor de video Axel DIGI TV; micrófonos Audio-Technica AT831B y Shure SM-58; iluminación Arri; sistema de comunicación Clear-Com MS-702; y tres islas de edición no lineal Dell XPS 9100 con Edius NX.



La unidad móvil, en tanto, está equipada con cuatro cámaras Sony DXC-30; cuatro Sony CCU MX-5 y 7; cuatro trípodes Manfrotto; un switcher Grass Valley 1200 y otro Panasonic MX-70; procesador de audio y video, generador de sincronismos y monitor de forma de onda vectorscopio Tektronix; sistema de comunicación Clear-Com MS-702; servidor para repeticiones Video 5; cinco TBC; micrófonos Shure SM-58; auriculares Sennheiser HD-280 PRO; trece monitores Sony; un Sony DVCAM player/recorder; dos DVD recorder Sony; dos DVD player Tascam; transmisor de fibra óptica Radian Communication; generador eléctrico de 25kW.

Según Fernández, la programación de su difusora también triunfa en Internet. Enfatizó que es uno de los pocos canales dominicanos que suben a la red sus 24 horas diarias de emisión, con servicio "99 por ciento uptime" y sin costo para los televidentes.



"Actualmente emitimos dos streaming en Flash, en formato H.264: el primero a 400 kbps y el segundo a 200 kbps, ambos con audio HE-AAC a 48kbps 44100Hz", dijo. De esta forma, el reproductor se adapta al ancho de banda del usuario y permite visualizar la señal incluso en teléfonos inteligentes.



Tantos elementos favorables se traducen desde luego en estabilidad económica — con recursos generados por eventos, publicidad, programas de temporada y espacios arrendados —, sin descontar algunos obstáculos de distinta consideración. Fernández explicó que durante 2011 hubo una disminución en la inversión publicitaria, que de todas formas suele registrar bajas estacionales en la provincia. Pero la principal crítica del ejecutivo se centró en la competencia desleal de otros canales locales, a los que acusó de arrendar espacios por debajo de los precios de mercado.



Más allá de estas dificultades, Microvisión no pasa apuros monetarios. Antes bien, su solidez le permite resolver las urgencias que se le presentan en otras áreas. En 2009, por ejemplo, una descarga eléctrica dañó parte del equipamiento del master control e hizo imprescindible una renovación (ver recuadro): Fernández contó que, de inmediato, pidieron asesoramiento sobre tecnología digital y realizaron una inversión aproximada de US$180.000 para modernizar el sector afectado.

El Grupo Medrano Microvisión Canal 10 y Telecable Central forman parte del Grupo Medrano. Creado por el reconocido radiodifusor, empresario y político vegano Juan Heriberto Medrano Basora (fallecido en 2007), este grupo posee asimismo ocho emisoras de radio FM, nueve de AM y el sistema radiofónico Microondas Centrales.





Por último el entrevistado manifestó su satisfacción porque, al tener resuelto lo fundamental de la economía del canal, se simplifica la tarea de delinear sus acciones futuras. En especial aquellas que requieren erogaciones más significativas, como la alta definición. Para Fernández, los desafíos a superar en este aspecto son el costo de los equipos y la falta de personal capacitado. No obstante, se mostró convencido de encarar esa transición: "Nuestras proyecciones son las de tener mayor cobertura a nivel nacional y seguir los pasos de la empresa Telemicro, que instaló el primer estudio HD en el país", concluyó.







-- Jorge J. Basilago es periodista independiente que cubre el acontecer mediático y cultural desde Buenos Aires, Argentina.