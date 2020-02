Los transmisores de Screen Service son una gran ayuda para Better Life

GRANTS PASS, Oregón — Better Life Television es una organización de ayuda sin fines de lucro financiada por los espectadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestro grupo de emisoras comprende una mezcla de operaciones de potencia completa y de baja potencia, 23 de las cuales se encuentran en Oregón, Washington y California. Tal cantidad de emisoras ponen en uso montones de equipos de transmisión.



Por William Whitt





William Whitt Conocí los productos de transmisión de Screen Service en 1999, y desde entonces he venido descubriendo que son muy confiables y pueden soportar entornos que presentan verdaderos desafíos.



Cuando compramos nuestra emisora de potencia completa, en plena transición digital en febrero de 2009 (la primera), decidimos probar el producto de transmisión digital de otro fabricante. Desgraciadamente, las cosas no resultaron como habíamos planeado. Comenzamos a convertir nuestras otras instalaciones para operaciones digitales poco tiempo después de la transición a potencia completa y rápidamente comenzamos a experimentar problemas de cobertura. También descubrimos que no podíamos satisfacer los requisitos de potencia de CA de este fabricante en nuestras ubicaciones de transmisión más remotas.



Volví a Screen Service y evalué su nueva línea de productos. Lo que encontré fue una atención puesta en los detalles en términos de lo que necesita una difusora. La mayoría de mis licencias de baja potencia se encuentran de los 40 a los 60 vatios, y el modelo digital SDT-201 de 100 vatios cubre todas ellas, y mide sólo 19 pulgadas de profundidad y ocupa tan sólo 2 unidades de bastidor.



También descubrimos que la imagen digital producida por estos transmisores era sólida como una roca, sin fluctuaciones. Estamos obteniendo valores MER excelentes en los puntos de distribución de las compañías de cable con las que trabajamos. Además, la intefaz gráfica del usuario del transmisor describe los transmisores definidos por software a la perfección. Puedo ajustar por completo la potencia de salida del transmisor en incrementos de un vatio, descargar eventos, anular alarmas, monitorear fuentes de alimentación, e incluso colocar una unidad en modo de espera si así lo deseo. Puedo hacer todo eso desde mi escritorio vía TCP/IP. Si no contara con esta opción, tendría que conducir ocho horas hasta llegar a algunos de los sitios.



La característica de agilidad de frecuencia también es muy apreciada por aquí. Después de un breve tiempo de configuración, puedo colocar el SDT-201 en cualquiera de nuestros canales con licencia, lo cual es realmente útil para reducir mis costos de equipos de respaldo, y me permite tener un transmisor de 100 vatios de respaldo a mano, listo para ser despachado a cualquiera de mis sitios si fuera necesario.



El pequeño perfil del SDT-201 de Screen Services es también una gran ventaja para una operación con sitios de transmisión remotos (y a veces apenas accesibles). Quién hubiera pensado hace tan sólo unos años que algún día podríamos llevar un transmisor de televisión de 100 vatios en una mochila y caminar hacia la casilla del transmisor en la remota cima de una montaña. Esto ha sido especialmente útil durante el invierno, con la cantidad limitada de luz solar en esa época del año. Poder ingresar velozmente, sustituir con rapidez un transmisor defectuoso, y salir sin tener que realizar parte de esto en la oscuridad brinda un nivel mucho más alto de seguridad personal.



Los transmisores de 100 vatios no son los únicos productos de Screen Service que hemos probado. Nuestra última transición a potencia completa involucró un transmisor de Screen Service, y hemos descubierto que es tan confiable y cuenta con tantísimas funciones como los modelos más pequeños.







-- William Whitt trabaja como ingeniero en jefe para el grupo de Better Life Television desde hace cuatro años.