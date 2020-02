Lorenzo Marusic sobre la TV digital en Chile

En abril de 2011, la Cámara de Diputados de Chile dio media sanción al proyecto de ley que introduce la TV digital en ese país. Jorge J. Basilago conversó al respecto con el presidente de la Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile (ARCATEL), Lorenzo Marusic Kusanovic, quien sigue muy de cerca el debate parlamentario del texto que actualmente se encuentra en el Senado.





TV Technology: ¿Qué opinión tiene su organización sobre este proyecto?

Lorenzo Marusic Kusanovic: La realidad de los canales regionales hace que tengamos opiniones diferentes en algún punto. Si bien es cierto estamos de acuerdo en lo global, hay detalles a considerar y por los cuales hemos hecho las observaciones correspondientes.



TVT: ¿Cuáles son los puntos positivos y negativos del texto, desde su perspectiva?

Marusic: Lo más positivo es que logramos incluir que las municipalidades, corporaciones o fundaciones municipales no tengan acceso a concesiones de televisión digital.



En otro punto, valoramos la indicación que aprobó la Cámara de Diputados en torno a la obligación de los sistemas de TV por cable de llevar, en la región en que operen, a todos los canales de TV regionales y locales (must carry). Además, compartimos que se reserve un 40 por ciento del espectro para señales regionales, locales, comunitarias y culturales, así como la mantención de los 6 MHz para los actuales operadores.



En cuanto a lo negativo, destacamos la rebaja de 25 a 20 años de concesión. También consideramos que la definición de los canales comunitarios no es clara porque no se asegura que no tengan fines de lucro. El proyecto tampoco permite la propaganda política en los canales regionales. Otro punto negativo es que el proyecto no regula la televisión por cable y satelital.



Respecto al impacto que tendrá para los canales regionales de acuerdo a como fue despachada la ley desde la Cámara de Diputados, es preocupante para nosotros ya que se ven restringidas nuestras posibilidades operativas y de negocio por lo señalado en los puntos negativos. Esperamos que en las Comisiones del Senado podamos ser escuchados y nuestras demandas puedan ser consideradas.



TVT: ¿Cree que será suficiente el plazo de cinco años estipulado para la transición analógico-digital?

Marusic: Pensamos que el plazo es adecuado y beneficia a nuestros asociados. Al hacer más corto el tiempo de transición, nos asegura que los mayores gastos por transmitir paralelamente en analógico y digital no sean por un período extenso. Así y todo nos preocupa sobremanera lo difícil que será para nuestro gremio financiar ese período, pues la experiencia internacional indica que la industria no ha podido financiarse durante la transición.



La ley no contempla fondos o subsidios especiales para la implementación de un canal de televisión. La realidad de los canales nacionales es totalmente distinta, ya que en el momento que se publique la ley los canales asociados a la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL) entrarán de inmediato al mundo digital porque ya están preparados para eso. Los canales regionales hoy no tienen ninguna posibilidad de tener acceso a esa tecnología y no vislumbramos cuándo podrán hacerlo, ya que no existen recursos gubernamentales dirigidos a este importante cambio y menos aún contamos con recursos propios.



Por lo tanto, proponemos que en el proyecto se incluya una propuesta de subsidios para equipamiento de canales regionales con una destacada participación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y del Consejo Nacional de Televisión (CNTV). O bien conseguir préstamos especiales a través de la banca internacional. Lo importante para nosotros es que el financiamiento no cope nuestras líneas crediticias, que de por sí son bajas, ya que un alto endeudamiento directo nos limitaría en la producción de programas de calidad.



TVT: ¿Qué pasos seguirá ARCATEL en función de mejorar o fortalecer el proyecto de ley durante su tratamiento en el Senado?

Marusic: Esperamos que en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones — en la cual se está discutiendo el proyecto de ley — podamos incluir las propuestas que consideramos fundamentales para el buen desarrollo de nuestra industria televisiva regional. Seguiremos participando activamente y a la vez reuniéndonos con diferentes legisladores para darles a conocer nuestra posición y así lograr, en forma más directa, persuadir a quienes tendrán la responsabilidad de aprobar esta ley.



Finalmente, pensamos que sería un fracaso para el gobierno y para quienes legislen este proyecto si un canal regional se cierra por no poder transitar hacia el sistema digital.



