Litepanels ilumina el camino de JuriFilm

LOS ÁNGELES, California — Hace más de 15 años desde que mi socio de negocios René Jung y yo abrimos JuriFilm en Los Ángeles. Comenzamos como un pequeño equipo que filmaba y editaba proyectos para la televisión alemana y hemos crecido hasta llegar a ser una productora de servicio completo. René y yo salimos a filmar prácticamente todos los días y también lo hacen otros 10 equipos de cámara agrupados bajo la bandera de JuriFilm. Durante los últimos seis meses hemos cubierto una gran diversidad de eventos de la alfombra roja, varios avisos publicitarios de importancia y algunos proyectos de documentales. Siempre estamos en movimiento.



Nuestros paquetes de filmación deben estar listos para ser trasladados y comenzar a filmar rápidamente, y nuestro equipamiento de iluminación es una de las partes más importantes de dichos paquetes. Depositamos toda nuestra confianza en los accesorios LED de Litepanels, como las unidades de reflexión (spot) y proyección (flood) de la Serie 1x1, y los productos Bi-Color y MiniPlus. He usado diversas luces de Litepanels y siempre tengo dos o tres a mano para iluminación suave o tipo reflector.



A principios de este año, el equipo de JuriFilm se mantuvo muy ocupado filmando eventos de entrega de premios de la alfombra roja (en su mayoría, stand-up con un presentador de TV). En un evento semejante, el tiempo previo al cierre de la alfombra roja para las celebridades es realmente breve, por ello es preciso moverse con rapidez y soltura. Nuestro plan no tenía lugar para conexiones eléctricas. Optamos por Litepanels 1x1 montados en pies, ya que brindaban una luz agradable y no tuvimos que atravesar el control de seguridad trasladando pesadas cajas de iluminación.



Cuando la temporada de los premios llega a su fin, volvemos a las filmaciones de avisos publicitarios. Las luces LED de Litepanels también son cruciales para este trabajo.



Recientemente usé dos 1x1 para iluminar una entrevista con Heidi Klum para un aviso publicitario de una bebida sin alcohol. Durante la filmación, la gente de maquillaje de Heidi comentó cuánto les agradó la iluminación provista por 1x1 Bi-Color de Litepanels. En lugar de usar filtros separados (como lo haríamos comúnmente con las luces habituales), mi capacidad para escoger instantáneamente la temperatura de color me permitió crear un tono estupendo en su piel cuando fue necesario.



Aunque los dispositivos de iluminación LED de Litepanels han demostrado ser excelentes al momento de iluminar los rostros de las celebridades, las entrevistas o tomas sobre la marcha, sus aplicaciones no terminan ahí. He realizado diversos proyectos para la NASA y he descubierto que las 1x1 de Litepanels eran exactamente lo que necesitaba ya que ofrecían una configuración rápida, un control sencillo de la salida lumínica, y una fácil colocación (ya sea que estuviéramos dentro del laboratorio de la NASA, debajo de la nave espacial o en el hangar).



Independientemente de qué equipo esté filmando, las luces LED de Litepanels son claves para obtener el tipo de tomas que hace que nuestros clientes nos sigan eligiendo. Son perfectas para viajar y nosotros, de hecho, viajamos mucho. Los instrumentos caben en prácticamente cualquier lugar. Incluso los hemos deslizado debajo de un automóvil cuando el moderador quería mostrarle a la audiencia una característica del chasís. Intentar hacerlo con luces estándar es en vano. Y estas luces son seguras. Intentar filmar en una casa con 18.000 animales de peluche es otra tarea imposible. A menos que se empleen luces de Litepanels que funcionan a batería, tal como lo hicimos hace poco.







— Thomas Rist, cofundador/copropietario de JuriFilm, y su socio de negocios René Jung comenzaron con la firma en 1996.