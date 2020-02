Camp Digital sale a la ruta con Ross

El interior del nuevo Thunderbolt HD de Camp DigitalNASHVILLE, Tennessee — Camp Digital es una compañía de producción de servicio completo. Integran su personal cinco profesionales de la industria televisiva que en conjunto suman más de 100 años de experiencia. Nuestra especialidad es la producción de programas para distribución multimedia y de difusión.



Por Tom Gregory



Somos propietarios y operamos nuestros propios camiones de producción de video de vanguardia. No hace ni un año presentamos nuestro vehículo más reciente: Thunderbolt HD. Desde su puesta en marcha, el camión prácticamente no ha dejado de trabajar con una amplia variedad de programas esencialmente musicales. Gran parte de nuestro éxito con este nuevo camión puede atribuirse a que optamos por un sistema integrado de Ross.



Nuestro nuevo camión fue construido siguiendo la configuración de un remolque no tradicional. Nuestras primeras preocupaciones al momento de tener que adquirir equipos fueron el tamaño y el peso del equipamiento.



Por supuesto, buscábamos el mejor retorno de inversión posible: un conmutador potente, gráficos de última generación y enrutamiento de señales a prueba de balas, los cuales pudieran soportar los rigores de miles de kilómetros de viajes en autopistas e incontables instalaciones y desmontajes.



El espacio requerido para el conmutador Vision de Ross Video, el sistema de gráficos XPression, y el enrutador NK era mínimo en comparación con otros sistemas, de modo que la elección se simplificó muchísimo. Los conmutadores de Ross Vision y NK tienen una huella muy pequeña en el bastidor, gracias a lo cual pudimos gozar de total flexibilidad al momento de ubicar los equipos y manejar su enfriamiento. (No obstante lo dicho, ninguna de las unidades genera mucho calor). También descubrimos que las tres unidades de Ross combinadas pesan menos que algunos equipos que habíamos considerado por separado.



Nuestro camión quedó totalmente integrado en 27 días, gracias a una cuidadosa planificación previa y a un equipo grandioso de técnicos. Durante el proceso de integración la asistencia técnica de Ross fue increíble. Su equipo fue proactivo al llamarnos para garantizar que recibiéramos todo el soporte necesario. Cuando tuvimos preguntas sobre la configuración del sistema, Ross siempre tuvo las respuestas.



No podríamos estar más felices por haber seleccionado equipos de Ross para Thunderbolt HD, especialmente el sistema XPression Graphics. Es muy fácil de operar y, algo muy importante para nosotros: hay muchísimos operadores freelance de XPression. El sistema también incluye algunas funciones que permiten sacar el máximo provecho de las tomas en vivo. Una de estas es una entrada RS-422 que nos permite capturar información externa (como por ejemplo alimentaciones de Twitter) directamente en el sistema para su visualización sin tener que recrear la información.



Construir el vehículo HD Thunderbolt fue nuestra primera experiencia “práctica” con equipos de Ross Video en un entorno de producción móvil, y hasta ahora todo ha sido perfecto: simplemente funciona de maravillas. Incluso si un operador no conoce cómo se maneja el sistema XPression o Vision, familiarizarse con la unidad sólo lleva unos pocos minutos.







— Tom Gregory es vicepresidente de desarrollo comercial de Camp Digital, y tiene más de 20 años de experiencia en la difusión de entretenimiento.