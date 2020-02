Albert Estrada sobre alianza con KIT/Akamai

A fines de 2012, Olympusat Telecom (división estratégica de Olympusat Holdings, Inc.) anunció su alianza con KIT Digital y Akamai Technologies para proveer una experiencia más confiable y robusta a los usuarios de video o multimedia en la red, en cualquier tipo de dispositivo. Jorge J. Basilago conversó con Albert Estrada, SVP Marketing & Business Development de Olympusat, acerca de esta sociedad y sus objetivos para América Latina.



TV Technology: ¿Cómo surgió este proyecto?

Albert Estrada: Lo que sucedió es que lanzamos Olympusat Telecom, y en ella nos encargamos de varios servicios de telecomunicaciones de voz, de datos, ancho de banda y conexiones de redes internacionales y estadounidenses. Eso incluye enlaces satelitales, de fibra óptica y otras tecnologías como IPTV. Para optimizar nuestras redes llegamos a un acuerdo con Akamai Technologies, para que ellos nos proporcionaran servicios que pusieran nuestro contenido at the edge of the cloud.



Poner, por ejemplo, el contenido de nuestros clientes de video en las esquinas de la nube, para que quien busque ese contenido siempre tenga una experiencia robusta, positiva, con redundancia. Y que siempre tenga la conexión más óptima posible, aunque su conexión sea limitada o de alta velocidad. Akamai tiene la tecnología que más nos convenció y que aparte podemos combinar con nuestra tecnología para mejorar la experiencia de esos clientes que realmente necesitan de una conexión muy eficaz.



Con KIT Digital lo que queríamos era agregar servicios necesarios para nuestros clientes de video de religión, shopping channels, televisoras de América Latina y estadounidenses. Aparte de nuestros propios canales de televisión lineal, que se distribuyen a cableros, operadores de satélite y de telefonía. Agregamos estos servicios para poder brindar a los clientes no solamente la conexión rápida a través de Akamai, sino también la oportunidad de transcodificar su contenido en varios formatos con solamente una tecla de la computadora. Y darles la posibilidad de sacar su imagen de una forma que pueda ser consistente — sin importar dónde esté su competidor en el internet — con socios, redistribuidores o en su propio sitio.



TVT: ¿En qué puede contribuir esta alianza con las redes difusoras latinoamericanas?

Estrada: Es importante porque en América Latina vemos un crecimiento muy alto en países como Brasil, Chile, Uruguay y México, pero hay otros que todavía no han llegado a tener enlaces con conexiones de Internet de banda ancha de alta velocidad en casa. Con lo cual es muy importante tener una solución que pueda dar el mismo resultado en cualquier país de América Latina, sin importar su ancho de banda, por tener el contenido cerca.



Por ejemplo, si uno va a un sitio desde Costa Rica o Perú, es muy importante que el contenido esté en los servidores locales sin tener que ir a San Francisco, luego a Nueva York y la ruta hasta Miami para recibirlo. Y así trabaja el Internet hoy en día, uno no sabe de dónde llega ese contenido, pero hay muchos servidores y conexiones, y las rutas del Internet público lo llevan ahí donde puedan o tengan capacidad. Empujar el contenido a las esquinas de la nube siempre nos da el desarrollo más óptimo para que el cliente pueda tener ese contenido de forma rápida, eficaz y con una imagen maravillosa.



TVT: ¿Qué otros servicios brindarán conjuntamente en la región?

Estrada: Nuestro negocio principal, aparte de los clientes que ya mencioné, es distribuir nuestros propios canales a cableoperadores, operadores satelitales o de telco. Pero a través de la sociedad con Akamai y KIT Digital, lanzamos nuevos servicios que llegarán bajo Olympusat Telecom. Esos servicios los llamamos Olympusat 360: transcodificar contenidos; almacenaje virtual (en vez de tener servidores que cuestan US$7.000 o US$10.000, tenerlo todo en la nube a un costo muy eficaz para nuestros clientes); y aparte también restauración de películas antiguas o contemporáneas.



Ahora mismo estamos restaurando películas de la época de oro mexicana y latinoamericana en nuestro estudio en México. La corrección de color final la hacemos en West Palm Beach, Florida, donde luego metemos esas películas en un canal llamado “Ultra Clásico”. Ese es un servicio que ahora podemos darle a nuestros clientes. Es decir, tomar una película dañada, que puede estar todavía en latas de 35 o 16mm, convertirla en un archivo de HD y, allí, corregir o eliminar todas las imperfecciones, daños, manchas o raspaduras que tenga.



Estos servicios no tienen nada que ver con KIT Digital o Akamai; pero lo que estamos haciendo con ellos es muy interesante porque ahora podemos lanzar al exterior los servicios profesionales que tenemos internamente.



TVT: ¿Cuáles son las fases planteadas para el desarrollo de esta sociedad?

Estrada: Estamos ahora en la primera fase, que es optimizar nuestros contactos, trabajar entre los tres sobre nuestros contactos de América Latina para avisarles de esta alianza nueva con servicios nuevos. Los clientes los traen tanto ellos como nosotros, y luego trataremos de proporcionarles esos servicios a ellos y a sus clientes. O sea que el primer paso sería compactar las alianzas internas y con nuestros clientes.



Número dos, ya para este año, arrancar con una campaña de trade shows, es decir las exposiciones del sector de telecomunicaciones. Y por último, ir al mercado directamente y hacernos presentes ante aquellas empresas que quizás necesitan o estarían interesadas en nuestros servicios.



TVT: ¿Qué respuestas y perspectivas de crecimiento tienen para el mercado latinoamericano?

Estrada: La respuesta ha sido maravillosa, recibo muchas consultas por email. Internamente estamos contactando mucha gente para que nos ayude en el área de corrección. También tenemos un estudio de doblaje en México, porque estamos brindando ese tipo de servicios para empresas que buscan un mejor precio con mejor calidad. La verdad estamos muy entusiasmados por lo que hemos recibido de los clientes de las empresas que están metidas en esta sociedad.



Y nuestras perspectivas son muy positivas, porque tanto nosotros como KIT Digital y Akamai tenemos muchos socios de América Latina. Pero el esfuerzo principal es nuestro. Nosotros somos la fuerza de la mercadotecnia, de la venta de estos nuevos servicios que estamos proporcionando en América Latina y los Estados Unidos. Aunque, obviamente, con estos socios también es posible darle la mejor respuesta a aquellos clientes que busquen este tipo de servicios.