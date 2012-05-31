Новый пилотажный тренажер Airbus A320 – это первая система класса D, использующая новые проекторы FL35 wqxga

Норвежская компания projectiondesign® рада сообщить о том, что при обновлении вот уже пятого комплексного пилотажного тренажера, British Airways прибегнула к использованию последней модели проектора со светодиодным источником света ReaLED™.

После первой установки проектора projectiondesign FL32, специально созданного для работы на моделирующей платформе, последняя модернизация летных тренажеров British Airways снова включает проекторы projectiondesign FL35 wqxga, признанные в конце прошлого года, как проекторы с самым высоким разрешением (2560х1600 пикселей) среди существующих моделей со светодиодным источником света.

Основанная на признанной проекционной платформе F35 DLP®, модель FL35 сочетает в себе сверхвысокое разрешение в 4.1 мегапикселей и технологию светодиодной подсветки второго поколения. Как и все проекторы на основе технологии RealLED, FL35 обеспечивает срок службы до 100 000 часов, вместе с инсталляционной гибкостью и сниженной общей стоимостью эксплуатации, по сравнению с другими проекционными устройствами на традиционных ламповых источниках света.

Как и в предыдущих авиационных тренажерах, новая система оборудована тремя проекторами в соответствии с проектом, разработанным системным интегратором, специализирующимся на пилотажных симуляторах, компанией RSI Visual Systems. Проекторы сопряжены с генератором изображения RSI XT4 Level ‘ D’ и используются для имитации внекабинной визуальной обстановки, обеспечивая беспрецедентный реализм в соответствии с индустриальными стандартами авиационной отрасли для тренажеров класса D.

“Повышение разрешения с WUXGA до WQXGA дает значительное увеличение пиксельной плотности изображения от каждого проектора,” – объясняет Джефф Еверетт, президент компании RSI Visual Systems. “Более высокий уровень детализации изображения является очевидным преимуществом. Это означает, например, что обучаемые пилоты смогут прочитать надписи на информационных табло на гораздо большем расстоянии при совершении летных маневров вокруг виртуального аэропорта.”

Мы также имеем возможность увеличить угол обзора на 5 гардусов, благодаря дополнительным пикселям, что дает 45 градусов по вертикали, в отличие от стандартных экранов в 40 градусов. Преимуществом здесь является более широкое поле обзора для обучаемого персонала, что, в свою очередь, помогает создать более реалистичный тренажер.

Но важно не только количество пикселей, а то, что вы можете с ними сделать. И именно здесь светодиодная технология RealLED показывает свои преимущества, поскольку обеспечивает необычайно эффективную и надежную калибровку проектора. Способность поддерживать идентичные настройки цвета и яркости нескольких проекторов в течение продолжительного периода времени без необходимости какого-либо технического обслуживания, это колоссальное преимущество в нашей области - просто колоссальное!”

Как и предыдущие инсталляции, проекторы FL35 установлены в центре летной подготовки British Airways, и интегрированы вместе с генератором изображения RASTER XT4 от RSI Visual Systems. Все это вместе представляет собой редкую в своем роде видео-систему, способную работать с проекторами, обеспечивающими разрешение WQXGA с одного канала. Завершенная инсталляция используется для изображения пространства за пределами кабины летного экипажа авиалайнера Airbus A320.

Майк Бартеншоу, главный руководитель центра летной подготовки British Airways, говорит: “Проекторы FL35 обеспечивают для A320 высокий уровень надежности, яркости и разрешения. Центр летной подготовки British Airways постоянно инвестирует в свои пилотажные тренажеры для поддержки наиболее высокого уровня обучения пилотов. ”

Подводя итоги, Хавьер Дельгадо, менеджер по видео-моделированию projectiondesign, говорит: “Инсталляция в Хитроу представляет собой первый в мире авиатренажер класса D, использующий наши проекторы FL35. Мы получили прекрасные отзывы как от системного интегратора, так и от самой компании British Airways, что укрепляет нашу веру в то, что FL35 способен изменить взгляд авиаиндустрии на проекторы. С использованием нашей технологии, инсталляция выигрывает от практически полного отсутствия потребности в техническом обслуживании, устойчивого качества изображения и предсказуемой общей стоимости владения.”

“Наши отношения с RSI Visual Systems продолжают успешно развиваться. Компания решила стандартизировать установку projectiondesign и теперь мы планируем поставлять проекторы ReaLED для подобных проектов в гораздо большем количестве. Уже в этот момент в RSI Visual Systems на стадии разработки находятся шесть моделирующих систем! ”

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