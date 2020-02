USUARIOS: WAS Productions confía en las cámaras JVC

(De izquierda a derecha) Dan Woods, Daniel P. Coughlin, operador de cámara, y Bill Reilly, propietario de Reilly Motorsports

ORANGE, California — Las primeras seis temporadas de "Chop Cut Rebuild", una serie documental sobre consejos prácticos relacionados con los automóviles que producimos para Speed Channel se filmaron con las camcorders GY-HD200 ProHD de JVC.



Por Dan Woods



Para la séptima temporada, incorporamos la camcorder ProHD GY-HM700U de JVC, una versión más reciente que utilizamos como cámara principal. Y para la octava temporada, que comenzamos a filmar en febrero de este año, agregamos otra GY-HM700U que empleamos como segunda cámara. Como resultado de esto, ahora contamos con un flujo de trabajo completamente sin cinta.



Como "Chop Cut Rebuild" no tiene guión, nuestro equipo tiende a filmar demasiado durante la producción. No es raro que durante un día de filmación cada cámara capture casi seis horas de metraje. En las temporadas anteriores, un editor dedicaba horas y horas a transferir imágenes basadas en cinta a nuestro sistema de edición no lineal Apple Final Cut Pro. Sin embargo, con la incorporación del archivo nativo de la GY-HM700U, que graba en tarjetas de memoria SDHC económicas, nuestro flujo de trabajo se ha vuelto mucho más eficiente.



La posibilidad de descargar en lugar de digitalizar las imágenes nos ha permitido acelerar la producción del programa enormemente. Nuestro tiempo de posproducción se ha reducido de un modo importante. En la actualidad el puesto de editor junior se trata en gran medida de ser creativo, y cuanto más tiempo se tenga para ser creativo, mejor resultará el producto final.



Para capturar el audio para la serie, utilizamos dos LAV inalámbricos acompañados de un micrófono de boom, y todo se transfiere a una mezcladora y luego se graba junto con el video en la GY-HM700U. La calidad de grabación de sonido de la cámara es tan buena que no es necesario utilizar una grabadora DAT separada en el lugar. Además, la posibilidad de filmar en 720p y 1080i nos permite entregar proyectos a Speed y a otros clientes en una variedad de formatos y estilos, y los lentes intercambiables de montaje tipo bayoneta de la cámara también son una gran ventaja.



En el lugar de filmación, el aspecto profesional de la GY-HM700U es casi tan importante como su desempeño. Los clientes no cuestionan nuestra capacidad y profesionalismo cuando ven la GY-HM700U. Cuando tenemos las cámaras en los hombros, no damos la impresión de estar filmando el video de una boda. Esto es muy importante para una compañía selecta.



Nuestras cámaras JVC no la pasan bien porque las condiciones de filmación de "Chop Cut Rebuild" son bastante extremas. Por ejemplo, tenemos que apagar los aires acondicionados en los garajes donde se graba la mayor parte de las imágenes porque el nivel de ruido es tan alto que no se puede lograr una buena calidad de audio. Por lo tanto, es bastante habitual que trabajemos en temperaturas que superan los 100 grados.



Durante todo el proceso de filmación, las cámaras están expuestas a chispas, martillos y llamas de sopletes. A veces, incluso colgamos las cámaras fuera del automóvil para capturar imágenes mientras conducimos por las autopistas y las calles de la ciudad. Nuestras cámaras pueden verse expuestas a condiciones realmente extremas en el set, sin embargo, la GY-HM700U ha tenido un desempeño excelente en toda situación.







-- Dan Woods es fundador de WAS Productions y también anfitrión y productor ejecutivo de "Chop Cut Rebuild".