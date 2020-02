Pos-convergencia: Medios sociales y publicidad Web: nuevas simbiosis

Carlos Eduardo Cortés es coordinador de programas de Free Press Unlimited en América Latina. Sus opiniones son personales y no implican necesariamente a dicha institución ni a TV Technology.

El usuario de la convergencia desarrolla un consumo transmediático, multiplataforma y multipantalla, en el cual las redes o medios sociales se han convertido en la plataforma dominante para crear y compartir contenidos.



Los contenidos televisivos no escapan a esas tendencias y de hecho son transformados significativamente por la capacidad de interacción en tiempo real, propia de los atributos de la Web 2.0.



Por esa razón, nuevos programas estadounidenses, como "The X Factor", de Fox, disponen de un arsenal de observaciones positivas y negativas generadas en Twitter, en tiempo real, que empoderan a los televidentes y les otorgan la capacidad de ejercer funciones de productores.



Simon Cowell, productor y juez del show, antes escéptico ante la irrupción de los medios sociales y su capacidad de afectar la televidencia, usa ahora esos comentarios para tomar decisiones de acuerdo con las tendencias del público.



No es la primera vez que la tecnología responde a la búsqueda de retroalimentación inmediata de la audiencia, pero Dick Costolo, director ejecutivo de Twitter, apuesta a una simbiosis con la industria televisiva, basada en el servicio de voto en tiempo real, para obtener lucro de su capacidad de canalizar la opinión.



Ese simple detalle, a tan bajo costo, está comenzando a revolucionar la interacción de la audiencia con sus programas favoritos, mientras aumentan los números de usuarios y televidentes en cada lado.



Por razones similares, en octubre de 2011 Google, propietario de YouTube, anunció una nueva versión de GoogleTV que incluye un YouTube modificado, con interfaz más televisiva y una capacidad de búsqueda ampliada, en la cual los usuarios encuentran programas disponibles en cable, aplicaciones Web como Netflix y HBO, o el propio YouTube.



A su vez, YouTube se inserta cada vez más en el mundo de la programación televisiva con canales de nicho (comedia, deportes, artistas, música, etcétera), cuyos contenidos provienen tanto de productoras tradicionales como de nuevas casas nacidas al amparo de los contenidos digitales multiplataforma.



Otro aspecto clave de estos cambios radica en una constatación complicada para los actuales modelos de negocio televisivos: los nuevos televidentes suelen detestar los comerciales.



Hulu, un servicio de streaming de video, de propiedad de News Corporation, Walt Disney Company y NBC Universal, así como YouTube, están experimentado "cambiadores de avisos", para que cada usuario pueda ver solo los comerciales que más le interesen y se relacionen mejor con su estilo de vida y su perfil de consumo.



De acuerdo con Envisioneering — una empresa de investigación de mercados y asesoría publicitaria en Nueva York —, para la Navidad de 2011, la mitad de los más de 100 millones de hogares estadounidenses tendrá un televisor con acceso a Internet. Además, el 10 por ciento estará instalando su segundo Internet TV.



Por ello, Madison Avenue no cesa de explorar opciones para aprovechar las capacidades del video en línea en estos nuevos televisores con navegación Web. Por ejemplo, LG Electronics y YuMe, empresa de software para publicidad de video en la Web, acordaron iniciar un proceso en que el fabricante coreano añadirá capacidad publicitaria a sus televisores mediante el software YuMe, a partir de 2012.



En 2010 parecía un hecho que la recesión y la desaceleración posterior de la economía mundial producirían un gran número de usuarios desconectados de sus proveedores de cable y satélite, como respuesta de los televidentes a la necesidad de ahorrar, y un aumento consecuente del lado de los servicios de visionado televisivo en Internet.



Y si bien tal aumento se produjo realmente, los proveedores de televisión por suscripción no vieron reducidas sus cifras de usuarios más que en las capas socioeconómicas más bajas.



Sin embargo, es esperable que estas tendencias a producir sinergias y simbiosis entre servicios y plataformas continúen su ruta de crecimiento, pues de todas maneras responden a una tendencia de cambio en la propia televidencia.







