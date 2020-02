NOVIDADES: Harris inaugura fábrica no Brasil

A Harris Corp., um dos maiores fabricantes de transmissores de TV digitais e analógicos na América Latina, inaugurou oficialmente a sua fábrica no Brasil, em Campinas, São Paulo.



A fábrica produzirá transmissores UHF de média e baixa potência e atenderá a demanda brasileira de migração para a televisão digital.



Com a fabricação local os clientes da Harris contarão com preços competitivos, maior agilidade na entrega dos equipamentos e acesso imediato ao atendimento pós-venda.



A unidade em Campinas produzirá os transmissores para televisão da linha Maxiva UAX, refrigerados a ar e disponíveis em potências que variam de 10 W a 4 kW. Os transmissores serão distribuídos em todo o Brasil e outros países da América Latina através do Mercosul.



O grande potencial de crescimento do mercado brasileiro é um dos motivos pelo qual a Harris decidiu investir na produção local. Com a previsão de encerramento das transmissões analógicas no Brasil para 2016, os broadcasters brasileiros estão se preparando para fazer a migração. A fábrica em Campinas foi desenhada para atender o aumento da demanda e acompanhar a evolução do mercado.



Segundo Nahuel Villegas, vice-presidente de serviços e vendas para o Caribe e a América Latina (CALA), os eventos como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 irão contribuir ainda mais para a aceleração da demanda.



Uma das grandes vantagens de produzir localmente transmissores digitais no padrão ISDB-Tb é o benefício do PPB (Processo Produtivo Básico) e os incentivos de impostos, uma vez que os produtos são totalmente produzidos no país. A certificação PPB também possibilita financiamentos através do BNDES a taxas muito atrativas.



Desde que o Brasil adotou o padrão ISDB-Tb a Harris tem adaptado seus produtos. Hoje a empresa oferece uma linha completa de soluções com o padrão brasileiro que incluem transmissores, codificadores de SD e HD, multiplexadores, adaptadores de rede para uma ou múltiplas freqüências, geradores de legendas e preenchedores de gap.



A Harris é a fornecedora líder de sistemas para ISDB-Tb no Brasil e até o momento já vendeu mais de transmissores na região.