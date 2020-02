NOTA COMERCIAL: Litepanels en gira por América Latina

La MicroPro LED de Litepanels fue la luz de elección para la película documental de deepeei film productions "Going South – Cycling through the Americas" (Hacia el Sur - En bicicleta por las Américas) que siguió a cuatro ciclistas que viajaron por toda América para resaltar el asunto del cambio climático global.



Desde el punto más septentrional de Canadá hasta el extremo más austral de Argentina, los cuatro ciclistas visitaron tanto las empresas y hogares para informar sobre sus esfuerzos hacia la sostenibilidad.



Debido a la distancia que los ciclistas tuvieron que montar, unos 27.000 kilómetros, era importante viajar con poco peso. Colocaron las MicroPro de Litepanels en sus cámaras de video ya que son compactas y ligeras. "Es muy fácil llevar las luces de Litepanels a todas partes", dijo el director y camarógrafo Milan Collin. "No pesan casi nada".



Según Collin, las luces de Litepanels son también "verdes" ya que no necesitan un generador de electricidad. "Las MicroPro funcionan con seis pilas AA", dijo. "Por lo tanto, pudimos usar las luces fácil y rápidamente para iluminar los rostros y resaltar detalles".



La tecnología de Litepanels produce una luz suave y envolvente, y se puede atenuar del 100 por ciento a 0, lo que hace que sea fácil personalizar la salida de luz de acuerdo a la necesidad.



La MicroPro de Litepanels es altamente eficiente y respetuosa del medio ambiente. Debido a su bajo consumo de energía, funciona en frío y casi no produce calor. "Con Litepanels es mucho más fácil trabajar en condiciones extraordinarias y difíciles", dijo Collin. "Esto le permite al equipo concentrarse completamente en la toma sin distraerse con el equipo técnico".