DIÁLOGO: Giovani Henrique de Irdeto cree en solidez del mercado

En los últimos cuatro años, la compañía Irdeto registró un crecimiento del 300 por ciento en la región. Jorge J. Basilago entrevistó a su director general para América Latina y el Caribe, Giovani Henrique, acerca de la oferta de productos y servicios de la firma, como también sobre sus expectativas para el futuro de la TV de pago latinoamericana.





TV Technology: ¿Qué importancia le asigna Irdeto a sus operaciones en América Latina?

Giovani Henrique: Este mercado ha tenido un crecimiento muy importante, e Irdeto ha reconocido eso realizando inversiones año tras año en términos de gente propia especializada.



Hay muchos proveedores en el mercado que tercerizan la infraestructura o trabajan con representantes locales, pero en Irdeto tenemos gente propia con una oficina en Brasil y otra en Argentina.



Yo soy responsable por la región desde México y, hablando de negocios, luego de todos estos años, Irdeto tiene una buena presencia y una buena respuesta del mercado en general; en el sentido de que cubre las necesidades de los operadores.



TVT: ¿Cuáles son esas necesidades y qué propone Irdeto para cubrirlas?

Henrique: Hoy, un operador de televisión por abonados necesita hacer un proyecto de digitalización no sólo por cuestiones de pirateo, sino también para proveer servicios de última generación. El usuario actual no es como el de 10 ó 20 años atrás, que sólo tenía una pantalla en la casa para toda la familia; hoy hay que ser flexible, manejar de forma distinta a cada persona.



Irdeto tiene productos para ayudar a los operadores en ese sentido: aparte del sistema de acceso condicional — que maneja y controla los contenidos para protegerlos del pirateo —, tenemos también el middleware que permite al usuario disfrutar de una experiencia mayor que simplemente un contenido.



Nosotros sabemos que el sistema digital no importa si estamos hablando de televisión de pago o servicios móviles como un tablet. Lo que todas las empresas están buscando es vender una nueva experiencia a los usuarios, no sólo un equipo o un software. Irdeto ha tenido una presencia muy importante en la región en estos aspectos y el mercado lo reconoce. Además, podemos brindar soluciones fin a fin, desde la protección de contenidos de una operación digital hasta la parte de interactividad y también contenidos de forma segura en tablets y en computadoras.



TVT: ¿Cuál es su análisis sobre la actualidad de la industria en América Latina?

Henrique: De dos años para acá, el comportamiento del usuario ha cambiado mucho: hoy quiere tener acceso a contenidos digitales en cualquier equipo, sea un teléfono, un tablet, una computadora o la televisión.



Pero lo principal en Latinoamérica es el factor económico, y la economía en la región sigue bien. Estamos teniendo un buen crecimiento año a año: hay países que crecen más y otros menos, pero la situación está mucho mejor que 10 años atrás. Eso permite que la gran mayoría de la población pueda tener acceso al servicio de televisión de pago. La clase que no tenía acceso a ella, ahora lo tiene. Y la clase que ya tenía, está más exigente y quiere servicios adicionales: VOD y contenidos para tablets, iPads, Android y computadoras.



La visión que tenemos del mercado a futuro es que los operadores tienen que proveer contenidos en cualquier tipo de equipos. Este es el gran punto de atención y a la vez el desafío.



TVT: ¿Qué obstáculos advierte usted en ese camino?

Henrique: El primero sería el costo. Principalmente para los operadores de televisión de pago — por cualquier sistema —, el gran desafío será la inversión en la red.



Hoy el operador tiene que brindar al usuario una caja conversora, pero ahí aparece una cuestión muy rara e interesante: si se le pregunta a la gente de condiciones financieras más bajas, no muestra ninguna restricción a comprar un iPad a un costo de US$600-700. Pero si a la misma persona se le ofrece por ese precio comprar un STB (caja de cable), no lo hace.



Hay un tema de percepción de valor que se debe trabajar. Porque otro gran desafío es que viene más competencia para los operadores, principalmente de las telcos. Y esas empresas no necesitan de estos servicios para generar más ingresos, sino para mantener su base de usuarios. Entonces la pregunta es cómo pueden sobrevivir los operadores más chicos frente a la competencia de las grandes telcos.



Pero también hay un desafío para las telcos, porque los piratas van a mirar con más interés las operaciones de gran volumen.



TVT: ¿Tiene usted perspectivas alentadoras para el mercado latinoamericano?

Henrique: Hay oportunidades con temas por atender. Como ya comenté, hay cuestiones económicas y otras relacionadas con que, actualmente, el operador de televisión por pago tiene una competencia directa con la televisión abierta también.



En varios países, la televisión abierta está proponiendo servicios HD sin costo. Entonces, sí o sí, el operador que hoy está en analógico tiene que hacer la inversión digital. Todo esto genera un movimiento en Latinoamérica cuyo principal punto es la economía, aspecto donde los principales países están bien.



