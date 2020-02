BRASIL: Thomson anuncia novo escritório no Brasil

Com o objetivo de ampliar sua presença na América Latina, a Thomson Video Networks, abriu um escritório para a América Latina em São Paulo.



A abertura do novo escritório no Brasil é um passo estratégico da empresa, pois viabilizará a expansão da empresa na América Latina, otimizará o atendimento da atual base de clientes da empresa e oferecerá suporte para a crescente base de clientes na região. Recentemente a Thomson Video Networks assinou contratos com as principais operadoras de rede no Brasil e outros países da América Latina.



Operando de sua nova sede na cidade de São Paulo, a equipe da Thomson poderá continuar oferecendo aos seus clientes os serviços de alta-qualidade no qual eles aprenderam a confiar.