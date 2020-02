Zarkesh sobre lanzamiento del Amazonas 3

Ali Zarkesh



Según algunos expertos, el lanzamiento del satélite Amazonas 3 en febrero resolverá parte del historial de dificultades y prejuicios respecto de las comunicaciones satelitales (SATCOM) en América Latina.



Entre quienes piensan así se encuentra Ali Zarkesh, director de Desarrollo de Negocios de Comunicaciones Satelitales de Vislink, quien conversó con Jorge J. Basilago acerca del renovado impulso de esta tecnología en la región.



TV Technology: ¿Qué visión tiene acerca del crecimiento de las SATCOM en América Latina?

Ali Zarkesh: Los broadcasters en América Latina requieren conexiones de banda ancha para ofrecer un servicio confiable. Particularmente en Brasil, donde dos grandes eventos mundiales tendrán lugar en los próximos tres años. Como todo el mundo estará observando, se requerirá una red de comunicaciones desarrollada y sofisticada, capaz de soportar una gran carga de datos. La falta de cableado de fibra óptica en esta región, sin embargo, hace lentas y poco confiables las redes fijas. Y esto plantea un problema.



Afortunadamente, los avances tecnológicos recientes permiten que las SATCOM colmen este vacío y ofrezcan soluciones de banda ancha de alta capacidad, que pueden superar los requisitos de transmisión actuales. Las soluciones satelitales pueden complementar una red de comunicaciones existente, extenderla para llenar los vacíos, o proporcionar la capacidad redundante para hacer frente a la sobrecarga de datos, lo cual es una preocupación acuciante y creciente para la Copa Mundial de la FIFA o las Olimpiadas de Río.



Más allá de las necesidades de transmisión, los consumidores también están exigiendo más de la conectividad a Internet. Los usuarios modernos quieren navegar por Internet, ver películas en línea, enviar y recibir correos electrónicos y hacer llamadas telefónicas y de video, todo lo cual requiere capacidad. Los gobiernos de América Latina requieren de soluciones de banda ancha para ofrecer estos servicios, pero las redes fijas a menudo no se extienden más allá de las ciudades desarrolladas y son susceptibles a la interferencia causada por desastres naturales o actos de vandalismo.



Las soluciones satelitales no sufren de estas cuestiones. El equipo no puede ser dañado por el medio ambiente y es mucho menos probable que se vea sobrecargado, ya que hay múltiples satélites en funcionamiento que pueden compartir los picos en la demanda de datos. Las comunicaciones satelitales, por lo tanto, son la solución ideal para las emisoras que buscan garantizar la conectividad y cobertura en tiempo para la Copa Mundial de la FIFA 2014.



TVT: ¿Cuáles son los desafíos que deberán superarse?

Zarkesh: América Latina no tiene establecida una red fija de comunicaciones. La fibra óptica existe en las ciudades, pero no hay suficiente capacidad para atender la demanda actual.



La infraestructura estará instalada en los estadios para los dos próximos eventos mundiales, pero no será tan fácilmente accesible fuera de los muros del recinto. La demanda de una mayor cobertura extenderá las comunicaciones fijas hasta el límite, probablemente hasta el punto de ruptura. Se requerirá de un gran esfuerzo, en todas las regiones, para aumentar la capacidad disponible y la cobertura de las redes de comunicación.



También vale la pena señalar que muchas zonas de la región latinoamericana aún carecen de conexión, lo que resulta en una falta de cobertura de las líneas fijas que presenta otro desafío.



Resulta caro y lento ampliar las redes fijas. Las SATCOM, por otro lado, pueden proporcionar un acceso rápido a los enlaces de voz, video y datos, superando la brecha de conectividad de América Latina en días en lugar de meses o años, y garantizando que la región está conectada y completamente preparada para el escenario mundial.



TVT: ¿Cuán importante es el lanzamiento del satélite Amazonas 3 en este sentido?

Zarkesh: El debate sobre la conectividad satelital de banda ancha en América Latina está cambiando. Hasta ahora, los satélites habían sido considerados una alternativa costosa y poco práctica a la provisión de soluciones de banda ancha terrestre. Sin embargo, la activación del satélite Amazonas 3 — que promete entregar televisión abierta, telefonía fija y móvil, banda ancha y servicios de comunicaciones — ha comenzado a cambiar esta percepción. No obstante, la disponibilidad de este satélite es sólo una parte de la solución global: el hardware que se utiliza para conectarse a este servicio es tanto o más importante.



TVT: En su opinión, ¿qué tipo de equipamiento para SATCOM facilitaría un acceso más confiable para los teledifusores en América Latina?

Zarkesh: Los satélites de banda Ka proveerán comunicaciones rápidas y confiables para las emisoras de televisión en América Latina. Esto ofrece una ventaja significativa con respecto a la tecnología de banda Ku, proporcionando una mayor capacidad para las siempre crecientes exigencias de los teledifusores actuales.



También es una gran preocupación la portabilidad de los equipos satelitales. Hoy existe un hardware satelital extremadamente portátil, versátil y fácil de usar. Las modernas terminales de datos satelitales pueden operar de manera efectiva en altas temperaturas o condiciones inhóspitas.



El hecho de que Vislink puede proporcionar sistemas flyaway de alta capacidad, para ser usados en diversos eventos y situaciones, significa que estamos bien posicionados para apoyar el incremento del uso de comunicaciones satelitales en América del Sur.



TVT: ¿Qué nuevas tendencias advierte usted en materia de hardware para SATCOM?

Zarkesh: En los mercados en desarrollo, como América Latina, las SATCOM ahora se consideran más confiables que las terrestres. El acceso de alta velocidad provisto a través del cableado de fibra óptica no está presente en toda América Latina, y con la Copa del Mundo de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016, no hay tiempo suficiente para desplegar las redes de fibra óptica de alta capacidad necesarias para transmitir imágenes de alta definición. El mundo entero estará observando y no se puede confiar en las redes fijas de América Latina. Estos acontecimientos mundiales requerirán una cobertura noticiosa 24/7 de numerosos equipos de periodistas.



En general, es evidente que está creciendo la demanda de soluciones de comunicaciones de respuesta rápida y oportuna en toda América Latina. Durante la Copa Mundial FIFA 2014 y Juegos Olímpicos de Rio 2016, América Latina estará en el centro del escenario. Todo el mundo estará observando, esperando que estos eventos se transmitan a la perfección. La tecnología SATCOM es clave para asegurarse de que esto sea posible