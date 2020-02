Se realiza SET 2012 Broadcast & Cable

SÃO PAULO, Brasil — A 21a edição do Broadcast & Cable 2012, a Feira Internacional de Tecnologia em Equipamentos e Serviços para Engenharia de Televisão, Radiodifusão e Telecomunicações se realiza de 20 a 23 de agosto, no Centro de Exposições Imigrantes, nesta cidade.



Considerado como o mais importante evento técnico da área de televisão, rádio e telecomunicações na América Latina, o Broadcast & Cable é organizado pela Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão e Telecomunicações (SET).





Paralelamente à Feira de Equipamentos e Serviços ocorrem a 24a edição do Congresso SET, Workshops e o SET Prêmio.



A programação do Congresso SET 2012 inclui: cerimônia de abertura, 52 sessões em cinco plenários simultâneos, com a participação estimada de 200 palestrantes nacionais e internacionais e, apresentações nos formatos de painéis, debates, talk shows e tutoriais.



O Congresso SET 2012, com duração de quatro dias, tem previsão de participação de mais de 1.700 congressistas e funciona das 09:00 às 17:00 horas.



Alguns dos tópicos para a segunda-feira, dia 20 de agosto, incluem: Armazenamento Digital de Conteúdo: Infra e Datacenters; Jornalismo e Jornalismo ao Vivo: Novas câmeras, Automação, Novos Modelos de Contribuição, Redes Sociais, Novos Veículos, SNG e Mobilidade; Acadêmico Científico: Pesquisa e Desenvolvimento; Gestão Digital de Conteúdo; TVD: Acessibilidade e Medidas em Ambiente Digital; Mercado: Evolução. Telas e Projetores Laser; Produção Digital: 4K, 8K e Novos Codecs.



A Cerimônia de Abertura do Congresso ocorre na terça-feira, dia 21 de agosto, das 09:00 às 11:00 horas. As sessões do congresso neste dia incluem: Seminário Internacional: ISDB. No Brasil e em Outros Países; Neutralidade de Rede; Planejamento; Esportes: Olimpíadas; Cinema Digital: Captura de Vídeo. HFR. Projeção Laser PRO; TVD: Switch off no Brasil; TV por Assinatura: Novas Tecnologias e Serviços e Loudness; Satélite e Fibras Ópticas: Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016 — Como as operadoras estão se preparando para vencer dois megaeventos esportivos e ainda ter fôlego para atender a todas as outras demandas nos próximos cinco anos; e finalmente 3DTV.



Na quarta-feira, dia 22 de agosto, os temas abordados incluem: TVs Conectadas: Visão dos Fabricantes e das Emissoras de TV; Capacitação Profissional: Copa 2014 e Olimpíadas. Há mão-de-obra qualificada e em Formação?; TVD: Interiorização e Tecnologia de Receptores Digitais; Áudio: Áudio Over IP e Áudio Loudness: Grupo SET: Estado Atual dos Trabalhos, Recomendações para Anatel e Normas EBU/ITU; OTTs: Yahoo e Netflix. Visão dos Novos Players; FoBTV; Pós-produção; Produção: Iluminação com LED. Novas Tendências; Internet: Vídeo na Web e os Impactos no Broadcast; e Talk Show.



No último dia do Congresso, quinta-feira, dia 23 de agosto, os temas incluem: IPv6: Desafios e Oportunidades da Nova Versão do Protocolo da Internet; Rádio Digital; DTVi: Normas e Evoluções, PPB, Mercado, Boas Práticas; Transmídia; Acadêmico Científico: Pesquisa e Desenvolvimento; Infra-Estrutura Crítica para Radiodifusão; Redes 4G: Celular. Evolução das Redes de Dados Celular para Quarta Geração; e TVD: Inovação. O Poder da Inovação Aberta em TV: liderar em um mundo colaborativo.



A 21a edição da Feira de Equipamentos e Serviços Broadcast & Cable 2012, ocorre nos dias 21, 22 e 23 de agosto e funcionará das 12:00 às 20:00 horas.



Algumas empresas que já confirmaram presença são: Hitachi Kokusai Linear, Vídeo Systems, Phase Engenharia, Victor do Brasil, Rohde & Schwarz, Ideal Antenas, Vitec Group, Harris, Fujifilm, Grass Valley, entre outras.



O SET Prêmio é um incentivo ao Desenvolvimento Tecnológico da Televisão Brasileira, premiando profissionais e empresas estabelecidas no Brasil. Os projetos são indicados pela diretoria da SET e submetidos à votação dos associados através do site da SET. O evento foi lançado em 2010 e vem sendo realizado anualmente.



A Cerimônia de Entrega do SET Prêmio ocorre durante o Coquetel de Confraternização na terça-feira, dia 21 de agosto, no Pavilhão de Conferências do Centro de Exposições Imigrantes, das 19:00 às 22:00 horas. A expectativa é de 700 convidados.



Segundo Cláudio Younis, diretor de marketing da SET, “a premiação será sempre um ponto alto do evento. Convidamos Associados SET e Congressistas para a Cerimônia de entrega do Prêmio e o Coquetel de Confraternização quando celebraremos alguns destaques do setor dos últimos 12 meses”.