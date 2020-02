Se realiza el NAB Show 2012

LAS VEGAS, Nevada — En torno al tema "The Great Content Shift. Define Your Evolution" (La gran transformación de los contenidos: defina su evolución), la conferencia y exposición anual de la Asociación Nacional de Difusores (NAB) de los Estados Unidos aborda cómo los nuevos paradigmas de consumo modifican constantemente la manera en que las radiodifusoras crean, administran, distribuyen y hacen rendir económicamente los contenidos.





La conferencia tendrá lugar del 14 al 19 de abril, mientras que la exposición estará abierta al público entre el 16 y el 19 del mismo mes.



El miércoles 18 de abril, en una charla general de dos partes titulada "Making Sense of the Great Content Shift", Marina Gorbis, directora ejecutiva del Institute for the Future (IFTF), disertará sobre los cambios que están afectando al mundo digital moderno.



Antes de incorporarse a IFTF, Gorbis creó Global Ethnographic Network (GEN), un programa de investigación etnográfica de varios años cuyo objetivo es analizar las vidas cotidianas de los habitantes de Brasil, Rusia, India y China, además del Silicon Valley en California.



Las novedades del espacio de exposición son los sectores "Content Market", "Cloud Computing Pavilion" y "Start Up Loft". "Content Market" es un área especial del espacio de exposición dedicado a ejecutivos de programación y plataformas de medios de distribución digital y rentabilidad, para que puedan reunirse y dialogar sobre oportunidades. El área Content Market también contará con un salón de contenidos y una sala de conferencias de contenidos.



Para aquellos que busquen información sobre temas como aplicaciones de nube, estructura de plataformas, software, almacenamiento de datos y seguridad, no se pueden perder el nuevo sector "Cloud Computing Pavilion".



El sector "Start Up Loft" es una atracción del vestíbulo sur que alberga "las grandes novedades del futuro". Las empresas que participan presentarán sus nuevos productos y servicios en el mercado.



Otro cambio de este año es que quienes lleven insignias deberán recogerlas en el establecimiento.



Tanto el evento "Broadcast Engineering Conference" como la conferencia "Broadcast Management Conference" pondrán de relieve temas de interés para los radiodifusores.



El evento "Broadcast Engineering Conference", que girará en torno de la charla "SBE Ennes Program: Video and Audio on IP to IPTV", comienza el sábado 14 de abril.



El domingo 15 de abril, se expondrán las ponencias "Advancements in Radio Technology" y "The Next Digital Transition for Television".



El lunes 16 de abril, en la sesión "Broadcasting: A Global Technology Perspective" se presentará la ponencia "Video Distribution Issues Unique to the South American ISDB-Tb Broadcast Standard".



Las charlas programadas para el martes 17 de abril incluyen "Network Security for Broadcast", "The Broadcast Infrastructure" y "Mobile TV Update: Domestic and International". En esta sesión habrá una ponencia "Elliptical Polarization: Influences on the performance of Digital Coverage" presentada por la Ingeniera Valderez Donzelli y el profesor Gunnar Bedicks, ambos de la Universidad Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, Brasil.



El miércoles 18 de abril se presentarán las sesiones "Media Archiving", "Engineering Management in Challenging Times" y "Hybrid Television". El almuerzo de tecnología está programado de 12:00 a 13:45.



El jueves 19 de abril, la conferencia es sobre "Broadcast 3DTV".



El lunes 16 de abril, en el evento "Broadcast Management Conference" se presentarán las ponencias "Loudness Measurement and Control for Television", "IEEE Tutorial: Broadcast and the Internet Connected TV" y "Small and Medium Market Idea Exchange".



El martes 17 de abril, se expondrán las ponencias: "The New Management Demands of the Multimedia Newsroom" y "Legal and Safe, but Sociable".



El miércoles 18 de abril, la conferencia es "What price music? Discussion of the status of the Television Music License Committee's legal battles involving ASCAP, BMI and SESAC and their impact on your station".



Los asistentes podrán echar un vistazo a las tecnologías y soluciones de todo el mundo en los pabellones internacionales. Este año, habrá representantes de Baviera, Bélgica, Brasil, Francia, Reino Unido y la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio de Corea (KOTRA).



Estas son algunas de las empresas que participarán en el pabellón brasileño: Tecsys Brasil, Screen Service, Ideal Antenas, Trans-Tel y Hitachi Kokussai Linear Equipamentos Eletrônicos S/A.



Según los organizadores del evento, la NAB 2012 es el mercado más importante de medios digitales y entretenimiento. Ya sea para creación o consumo, con una diversidad de plataformas e innumerables nacionalidades, la Exposición de la NAB alberga soluciones que trascienden la difusión tradicional y promueven la distribución de contenidos en nuevas pantallas y con métodos novedosos.