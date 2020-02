Se realiza el Congresso TV 2.0

SÃO PAULO, Brasil — El 4 de abril, en el Centro de Convenciones Frei Caneca de la capital paulista, tendrá lugar la octava edición del Congresso TV 2.0.



Por Jorge J. Basilago



La agenda de este evento incluye un área de exposición comercial y varias conferencias y paneles de debate integrados por quienes están al frente de los proyectos más importantes de video on demand, que este año se enfocarán en la disputa del mercado por diferentes jugadores en la distribución de contenido para múltiples plataformas.



“El Congresso TV 2.0 está orientado a un público formado por programadoras de TV por suscripción; emisoras de TV; distribuidoras de películas y series; productores de TV y cine; operadoras de cable, DTH y telecomunicaciones; fabricantes de equipamiento; desarrolladores de software; titulares de plataformas para smart TVs; fabricantes de televisores y cajas over the top”, dijo André Mermelstein, director editorial de la revista Tela Viva — propiedad de la firma Converge Comunicações, responsable del congreso — y organizador del programa de conferencias.



Aunque al cierre de esta edición los organizadores todavía negociaban con los potenciales patrocinadores oficiales del congreso, Mermelstein señaló que esperaban un crecimiento del 15 por ciento respecto de la última edición. “La novedad es que este año el evento tendrá la presencia de prácticamente todos los grandes jugadores mundiales ya establecidos en Brasil”, anticipó, para agregar que los principales temas a tratarse en esta octava edición serán la competencia por el usuario; las oportunidades para los proveedores de contenidos; modelos de negocios; infraestructura de distribución y sus posibles cuellos de botella; cuestiones regulatorias y experiencia del usuario, entre otros.



Parte de lo dicho por el entrevistado se confirma en la lista de conferencistas, que incluye a Renato Pasquini (Frost&Sullivan), quien abrirá el evento con una disertación titulada “Insights sobre la evolución de los servicios de TV paga no lineales en América Latina”. Y a continuación, será José Rivera-Font (VP y general manager de Crackle, de Sony, para Brasil y América Latina) el encargado de exponer sus ideas en el espacio “keynote”.



Luego del receso para el almuerzo, será el turno de los dos paneles de debate, que también contarán con nombres destacados de la industria. En el primero de ellos, “¿Quién necesita de la TV?”, Juliano Prado (Galinha Pintadinha) e Ian SBF (Porta dos Fundos) analizarán casos de productos audiovisuales que nacieron en el medio digital y actualmente desarrollan diferentes modelos de negocio tanto en medios online cuanto en medios tradicionales como el teatro, el cine y el video hogareño.



El cierre será con el panel “El share de la atención”, en el que intervendrán Dionne Bermudez (directora de HBO GO en HBO Latin America) y Álvaro Paes de Barros (YouTube), mientras se esperaba la confirmación de algún ejecutivo de Globosat para completar la mesa. En este caso, los analistas abordarán temas como la disputa por el espectador, la gestión de la oferta de contenidos y los modelos que tendrán futuro en un ámbito tan competitivo como el brasileño, que cuenta con varios actores nacionales de peso, a los que se suma la instalación en el país de los principales proveedores internacionales del sector.



Si bien el cronograma o los disertantes pueden ser modificados a último momento, Mermelstein enfatizó que el Congresso TV 2.0 “es el debate más importante sobre las tendencias en distribución digital de contenidos para TV”.



Los organizadores tampoco pudieron brindar demasiadas precisiones acerca de la muestra comercial que acompañará al congreso. “El porcentaje de este espacio todavía no está definido, y la negociación con las empresas expositoras todavía está abierta”, dijo Mermelstein. Sin embargo, el entrevistado confirmó la presencia de firmas como ININ, Akna y Aunica en este ámbito.



Por último se indicó que, en simultáneo a este evento, tendrá lugar en la misma sede el Web Expo Forum (los días 3 y 4 de abril), organizado también por Converge Comunicações. Pero Mermelstein anticipó que la sede y fecha de la novena edición del Congresso TV 2.0, en 2014, todavía no están aseguradas. Estos detalles suelen cambiar con alguna frecuencia, de manera que los interesados deberán estar atentos a las novedades.







— Jorge J. Basilago es periodista independiente que cubre el acontecer mediático y cultural desde Buenos Aires, Argentina.