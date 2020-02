Región pronta para convergencia de Internet y TV

Tejpaul Bhatia es un experto en la convergencia entre televisión e Internet. En 2007 fundó MediaMerx, compañía especializada en conectar las audiencias de mercados emergentes con los contenidos premium de video en línea. Jorge J. Basilago conversó con él acerca de sus perspectivas para América Latina en la materia.



TV Technology: ¿Qué potencial de crecimiento anticipa usted para América Latina en tecnologías como el streaming de video?

Tejpaul Bhatia: Creo que ese potencial está directamente relacionado con el crecimiento de la adopción de banda ancha en la región. La razón de esto es que una vez que la gente está conectada y tiene acceso a la Internet, desea los contenidos. Gran parte de la Internet va en el camino de la multimedia y la mayoría de los sitios Web ahora incluyen algún aspecto de la transmisión multimedia. Es natural que los usuarios de América Latina esperen tales servicios premium. Satisfacer esta demanda ofrece una gran oportunidad de negocio para muchas empresas.



TVT: ¿Cuáles son los desafíos más importantes que enfrenta la región para lograr un crecimiento de los negocios vinculados con estos servicios?

Bhatia: La infraestructura es uno de los mayores desafíos que enfrenta América Latina. Es necesario que haya una mejor conectividad a la red troncal de Internet, entre las redes a nivel regional y para el usuario final.



Otro desafío importante es la penetración de mercado. Hasta que no haya una penetración regional significativa a nivel de usuarios, será difícil que surjan ecosistemas de transmisión multimedia. Estos ecosistemas permiten que el espíritu empresarial y la innovación sean relevantes a nivel local.



Creo que la inversión técnica en este ámbito se iniciará con el cable y las empresas de telecomunicaciones: muchas grandes empresas de telecomunicaciones están haciendo grandes inversiones en América Latina y en todo el mundo. Con estas inversiones debe llegar la organización. Los ISP, o proveedores de servicios de Internet, tienen que organizarse y compartir el tráfico entre los países para garantizar una red saludable en América Latina que minimice el impacto de la situación.



TVT: Tomando en cuenta las dificultades tecnológicas de la región, ¿cuál de las variantes de transmisión de video en Internet cree que será la más adecuada?

Bhatia: El streaming de video móvil ofrece una interesante oportunidad para América Latina, porque representa la posibilidad de eludir los problemas de infraestructura cableada.



Por móvil no me refiero únicamente a los teléfonos móviles sino también al acceso inalámbrico a la Internet para los ordenadores: las tecnologías como WiMax representan una gran oportunidad para América Latina.



La otra área de innovación puede venir del cable incumbente y de los proveedores de banda ancha DSL. Estos proveedores pueden aprovechar sus redes locales para proporcionar video de alta calidad a los consumidores a pesar de que la Internet pública puede no ser capaz de hacerlo.



TVT: Por tratarse de un área tan diversa en términos culturales, ¿la cuestión de los contenidos puede tornarse más compleja que en otros sitios?

Bhatia: Al igual que en la televisión, el cine y la prensa, la diversidad de la región es tanto un desafío como una oportunidad. La producción de contenidos tiene que ser relevante a nivel local. Algunos de los contenidos son globales, otros son de carácter regional y ciertos contenidos son locales. La belleza de la Internet es que hace que sea fácil encontrar todos estos contenidos. Organizarlos será un reto, pero se puede hacer con mayor rentabilidad en la Internet que en otros medios. Las producciones nacionales son un valor en la Internet, al igual que los contenidos generados y manejados por los usuarios en cada país.



TVT: ¿Ha tenido usted contacto con profesionales o compañías de la región? ¿Qué impresiones o expectativas le manifestaron respecto de estas nuevas tecnologías?

Bhatia: Como empresa, MediaMerx ha estado en conversaciones con varias empresas de América Latina que quieren hacer crecer sus negocios en línea a nivel local, regional y mundial. El mayor desafío que enfrentan estas empresas es el retorno de la inversión. Ven el potencial de crecimiento de la audiencia, pero las oportunidades para obtener beneficios económicos de esta audiencia no han llegado todavía.



Este es también un problema en los Estados Unidos. Los pioneros en este espacio, tanto en América Latina como en América del Norte, tendrán que asumir riesgos hasta que surjan modelos de negocio que puedan justificar la inversión inicial.



TVT: ¿Qué proyecciones tiene usted para la región durante 2010 en este tema en particular?

Bhatia: América Latina está lista — y lo ha estado antes — para la expansión de negocios en el segmento digital. Considero que los objetivos principales del mercado latinoamericano pasan por garantizar una infraestructura confiable y escalable para un crecimiento continuo de los usuarios; y por conectar las masas a la Internet e invertir en aplicaciones y contenidos que puedan empezar a generar ingresos.



Creo que en 2010 se llegará a un punto crítico en la adopción del usuario en América Latina. Este punto será cuando el total de la población en línea de la región sea superior a la de muchos mercados desarrollados. En 2010 veremos muchas oportunidades, pero también muchos retos por el impacto que este número creciente de usuarios en línea sin duda causará en la infraestructura subyacente de la Internet, especialmente a medida que más personas utilicen aplicaciones de streaming de video.



Envíe sus comentarios sobre Diálogo a: rocampo@nbmedia.com.