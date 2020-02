OZ media de Uruguay se ubica en liderazgo

Vista trasera de una de las cámaras Canon 7D de OZ media

MONTEVIDEO, Uruguay — El camino ascendente recorrido por la productora OZ media en sus 10 años de trayectoria es un buen ejemplo de la importancia que tienen la capacitación permanente y una ambiciosa estrategia de posicionamiento y comercialización.



Apoyada en estos pilares, la empresa montevideana ha conseguido ubicarse en una posición de liderazgo en el segmento de desarrollo de formatos, producción y realización de programas para televisión y otras plataformas, tanto en el Uruguay como en distintos mercados de la región y del mundo.



“La actividad económica de la empresa ha crecido en volumen, en complejidad de los productos y servicios desarrollados, en acumulación de know-how direccionado a la generación de propiedad intelectual y en reducción de vulnerabilidades de mercado, diversificando estratégicamente su cartera de clientes”, dijo Pablo Arriola, director general de la compañía.



Dueño de una amplia experiencia como director en Canal 10 de Montevideo y en varias difusoras uruguayas y mexicanas, a fines de 2002 Arriola decidió iniciar un proyecto propio. Para ello se asoció con Soledad García, productora con quien había compartido también sus actividades anteriores.





Vista del set de grabación de ‘Laboratorio en casa’ La nueva empresa comenzó su historia realizando contenidos para un único emisor — el Canal 10 —, pero no tardó mucho en conquistar nuevos clientes: actualmente, en el segmento broadcast local, la empresa trabaja con todos los canales abiertos y por cable, a los cuales les brinda servicios de producción o bien programas específicos.



“Por otra parte, OZ media mantiene una continua exposición a benchmarking, tendencias y comercialización en los principales mercados audiovisuales regionales e internacionales como el Fórum Brasil, Sile, MIPTV, MIPFORMATS, MIPCOM y NATPE”, dijo Arriola.



Esto también les ha permitido ganar espacio en mercados tan distantes y distintos como Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Dinamarca, España, Rusia, Kenia, Sudáfrica, Israel, Turquía y Ucrania, entre otros. A nivel de señales, en tanto, sus productos o servicios son utilizados por firmas de la talla de Discovery Channel, FOX Latin America, Film&Arts y Sun Channel.



Otros segmentos en los que ha logrado hacerse fuerte la productora montevideana son el corporativo, el institucional educativo o de capacitación, la publicidad, la comunicación institucional y la gestión cultural. Según explicó el entrevistado, en el ámbito empresarial se han especializado en la producción de branded-shows para compañías nacionales (Conaprole) y extranjeras (Unilever, Kraft Foods, Hasbro y Copamex).





Uno de los actores de ‘Laboratorio en casa’ en el set de grabación Y además, durante dos años, se ocuparon de realizar la entrega de premios “Desachate”, que organiza el Círculo Uruguayo de la Publicidad, para su posterior emisión por Canal 10.



Arriola destacó asimismo que OZ media ha producido “documentales sobre la discapacidad y la realidad de los niños uruguayos”, utilizados luego en transmisiones de la Fundación Teletón, Unicef Uruguay y Aldeas Infantiles SOS; y también realizaron audiovisuales educativos para la Dirección General Impositiva (DGI), la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) y la serie “Laboratorio en casa”, difundida por la Televisión Nacional Uruguay (TNU) y TevéCiudad.



Producción reconocida “En 2011, OZ media produce más de 730 horas de producción nacional al aire, situándose como la productora con más horas producidas y emitidas, únicamente superada por los actuales broadcasters”, señaló Arriola. Esto le ha valido, entre otros reconocimientos, el Premio Iris (Uruguay) como Mejor Productora de Programas de Televisión Nacional, además de ser el único miembro uruguayo de The International Academy of Television, Arts & Sciences. En tanto, para el mercado internacional, desarrollaron contenidos para la consultora internacional Stratega BDS y para la Fundación Edúcate en Ecuador.



“El aprendizaje empresarial acumulado, la evolución económica de la empresa y la visión estratégica de mediano y largo plazo, alientan la posibilidad de OZ media de emprender nuevas acciones, que le permitan profundizar el vínculo con actores internacionales de primer nivel, así como viabilizar el contacto de éstos con el resto de la industria en Uruguay”, dijo el entrevistado. Una de las acciones mencionadas fue la creación, en 2010, de The Format Factory, su propio departamento de I+D+i creativo para el desarrollo de formatos, proyecto que contó con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).



Conformada por profesionales de la comunicación y la creatividad, psicopedagogos y economistas, esta iniciativa es toda una novedad dentro del mercado uruguayo. De hecho, Arriola explicó que se trata de “la única experiencia” en su país, de una unidad de trabajo estable y multidisciplinaria dedicada a la investigación y desarrollo de negocios audiovisuales vinculados a formatos. “Más aún: The Format Factory y OZ media son la única empresa en América Latina que integra la Asociación para el Reconocimiento y la Protección de Formatos (FRAPA, por sus siglas en inglés), con sede en Alemania”, dijo.





Vista general del set de grabación de ‘Laboratorio en casa’ Hasta el momento, los profesionales de esta unidad han generado más de 50 formatos originales — reality-shows, entretenimientos, infantiles, documentales y periodísticos, entre otros — ya registrados en FRAPA.



“Desde la puesta en funcionamiento de este spin-off todos los productos que OZ media ha producido fueron desarrollados creativamente por The Format Factory”, indicó Arriola, para agregar que varios de ellos son distribuidos en diferentes mercados internacionales por Frecuencia Latina y Ohm:tv, más allá de la comercialización propia de su productora.



En este último aspecto, en España, la compañía mantiene un acuerdo de colaboración estratégica con el Cluster A (conglomerado de empresas audiovisuales de Andalucía) y otro de representación de algunos productos para ese territorio con el productor Ignacio Beneyto, ex director de Producción en Telefónica Servicios Audiovisuales. Y según Arriola, a partir de su validación internacional, The Format Factory está avanzando también en la “comercialización de propiedad intelectual” en Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, Venezuela, México y Uruguay.



“OZ media produce una televisión inteligente para mentes inquietas, y realiza exitosos programas de alta calidad para diferentes segmentos de público”, remarcó el ejecutivo. A fin de estimular ese perfil innovador y creativo, los responsables de la productora sostienen una línea de perfeccionamiento permanente de su personal y el intercambio de conocimientos con su entorno más inmediato, es decir, con los demás actores del mercado uruguayo.





Grabación del reality show ‘Prueba que me amas’, en los estudios de Canal 10. De pie, a la derecha, los conductores Karina Vignola y Gaspar Valverde Puertas adentro, tanto sus cuadros directivos como el resto del equipo reciben formación específica según sus funciones. Los primeros se han diplomado en el Postgrado en Negocios Audiovisuales de la Universidad de Montevideo (UM, 2009), mientras que los segundos participaron de cursos y seminarios en tendencias de mercado y requerimientos artísticos, dictados en la Universidad ORT: “La televisión que nos mira: Programa de Actualización en Formatos, Negocios y Creatividad para TV” (2010) y “La televisión que podemos hacer: herramientas para convertir sueños en producciones” (2011).



Mientras tanto, como contribución al desarrollo del mercado uruguayo y en el marco de los festejos por su décimo aniversario, OZ media ofreció en noviembre pasado una serie de charlas denominada “MonTV Conferences & Networking”. Coorganizada por la empresa TODOTVMEDIA, la actividad tuvo lugar en el Teatro Solís de Montevideo y contó con disertantes de nivel internacional como Avi Armoza (CEO de Armoza Formats, Israel), Gustavo Sorotsky (director de Distribución Digital en The Walt Disney Company), Alex Lagomarsino (CEO de MediaBiz, Argentina) y Gonzalo Cilley (presidente de Resonant TV, Argentina/Colombia).





Una de las modelos de ‘Sun Models, Punta del Este’, en las playas de ese balneario uruguayo “Esperamos que este sea el primer paso hacia la instalación de un evento anual de la industria audiovisual, tendiente a profundizar las oportunidades de negocio internacionales que enfrentan las empresas uruguayas en esta área”, dijo Arriola.



A nivel tecnológico, la productora también se mantiene al día con las últimas tendencias en equipamiento: “Tenemos digitalizado todo el proceso de producción y edición”, explicó el entrevistado. Y enseguida detalló que en sus realizaciones emplean dos cámaras Canon 7D (con Mattebox, Follow Focus y Soporte de Hombro), dos Sony X5N y cuatro GoPro; monitores HD para cámaras en exteriores; micrófonos corbateros y de mano Sennheiser; luces Lowel y Lite Panels; y equipos iMac con la suite de Final Cut Pro para edición y postproducción.



Por otro lado, al no contar con estudios propios, para las producciones que requieren de un espacio de estas características, Arriola explicó que mantienen un acuerdo con Estudio 9. Esta empresa, además, posee cámaras, switchers y monitores Panasonic que suelen utilizarse en los programas que OZ media graba allí.





Grabación de una entrevista para el programa ‘Anecdotario’ “Nos vamos a presentar al llamado de nuevos permisarios de TV Digital, así que este es el principal proyecto que venimos desarrollando y en el que estamos poniendo nuestras energías”, anticipó Arriola. Al tiempo que celebró la elección de la norma ISDB-T en el Uruguay, porque en su opinión “brinda oportunidades para la colaboración con otras productoras o desarrolladores de formato y de empresas de software de la región del Mercosur”, el ejecutivo destacó la capacitación que está recibiendo la unidad de I+D+i de su productora, con el objetivo de conocer mejor las características y potencialidades de la interactividad.



Sin embargo, reclamó “reglas claras” por parte del gobierno en cuanto al despliegue de la TDT, sus plazos, su alcance final y el marco de funcionamiento, así como la puesta en marcha de un laboratorio de pruebas de interactividad. “Creo que la principal dificultad para el sector es la de acceder a una buena calidad de formación para el equipo, y de crédito para invertir en investigar sobre la nueva norma”, dijo.







— Jorge J. Basilago es periodista gráfico y radial independiente que cubre el acontecer mediático y cultural desde Buenos Aires, Argentina.