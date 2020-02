Nemirovsci revela próximos pasos de la TVD en Argentina

Osvaldo Nemirovsci, ex presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, fue recientemente designado Coordinador General del Consejo Asesor del Sistema de Televisión Digital Terrestre Argentino. Jorge J. Basilago conversó con él, para conocer los pasos iniciales de la TVD en ese país.



TV Technology: Argentina modificó su opción de 1998 por ATSC hacia ISDB-T en 2009, ¿qué análisis le merece ese cambio?

Osvaldo Nemirovsci: Es positivo. Incluimos nuestro desarrollo digital en un espacio político, cultural y comercial regional: Brasil, Chile, Venezuela y Perú tienen la misma norma; y Paraguay y Bolivia están por adoptarla.



Es cierto que se podía haber hecho antes, pero en decisiones geopolíticas "las cosas maduran cuando maduran", aunque parezca de Perogrullo. Hoy las ventajas son muchas y tienen que ver con la potencialidad de un mercado proveedor y receptos de bienes y servicios (transmisores, receptores y contenidos), una identidad cultural regional y aprovechamiento de tecnologías comunes y transferencias de conocimiento.



La norma ISDB-T tiene algunas ventajas, como ser la única en que el usuario no paga cuando usa su teléfono móvil para ver televisión; y también podemos — en una aplicación de software que podría ser conjunta con Brasil — implementar un sistema de interactividad que permita al público usuario interactuar y no quedar solamente como receptor de un flujo unidireccional y vertical de información y entretenimiento.



TVT: ¿Cuáles son sus conclusiones sobre el Foro Internacional de ISDB-T realizado en Lima?

Nemirovsci: Fue un primer encuentro de quienes, en cada país, están a cargo del desarrollo e implementación de la TVD. Fue oportuno para intercambiar ideas, experiencias y sugerencias. Parte de los acuerdos, tanto con Japón como con Brasil tienen que ver con la asistencia técnica y el seguimiento conjunto de la instalación del sistema.



Tenemos previstas reuniones técnicas fuera de protocolo, en principio en Argentina y en Chile, a efectos de compartir aprendizajes y enseñanzas. Y según lo acordado en Lima, para marzo o abril de 2010 realizaremos el Foro Internacional en Argentina.



TVT: ¿Qué proyecciones tienen para el período de transición?

Nemirovsci: Al igual que en Brasil, si el estado argentino no toma en sus manos el inicio de la digitalización, esta tarea la realizaría el mercado solamente cuando vea rentabilidad segura en la misma y, por ende, demoraría el acceso de millones de argentinos a las ventajas de esta tecnología.



Hay costos iniciales que afrontan los radiodifusores y tienen que ver con la instalación de transmisores, antenas, transporte, nuevas localizaciones sobre todo en el interior, etcétera. Veremos en qué manera podemos tener una actitud colaborativa para que lo hagan sin inconvenientes financieros. En el caso de la televisión pública, obviamente, debemos hacernos cargo de esta inversión.



Estimamos que la transición será similar a las que manejaron otros países, entre ocho y 10 años. Preveo alguna complejidad en regiones de difícil acceso comunicativo, donde hay que llegar por satélite y con receptores adecuados.



No creo que tengamos problemas con nuestra infraestructura productiva y tecnológica. Hay una gran predisposición del gobierno nacional (es una firme decisión política de la presidenta la adopción de la norma y la implementación federal y sin exclusiones regionales). Y sobre todo, hay una gran voluntad del Ministerio de Planificación de restituir a todos los argentinos su derecho a una buena imagen, a un sonido adecuado, a nuevos contenidos y a la interactividad que vincula emisor y receptor.



TVT: ¿Qué aplicación le darán al canal de retorno?

Nemirovsci: Tenemos la convicción de que en todo este armado debemos llegar con datos, que aseguren la utilización de un feedback que nos permita modificar la emisión a partir de la intervención del receptor.



El canal de retorno tiene alguna complejidad visto en función del uso del satélite como transporte de señal. Igual se puede utilizar un segmento marginal, de los ocho que hacen el "dividendo digital", para enviar y recibir datos. Es un tema a mejorar y estamos trabajando en eso. Los contenidos serán producidos de acuerdo al sistema utilizado (fibra, satélite, Internet) y seguramente se abrirá un espacio de selección de productores.



TVT: ¿Cómo resolverán la demanda inicial de decodificadores?

Nemirovsci: Tenemos muy avanzada una aplicación nacional en los set top boxes. También hay charlas con Brasil, Japón y China. Conocemos el producto brasileño y es un modelo que puede estudiarse. No descartamos, para nada, fabricarlos aquí en un breve tiempo. Destaco que este proyecto tiene un fuerte sesgo industrialista nacional y es generador de empleo.



TVT: ¿Argentina cuenta con recursos humanos calificados para encarar la transición?

Nemirovsci: El recurso humano es más que clave en esta etapa y están surgiendo — desde Universidades y distintos organismos públicos, y desde entidades empresariales, gremiales y artísticas — mujeres y hombres con idoneidad para esta nueva tarea.



Es vital el rol que las Universidades asumen en este proyecto. De hecho ya estamos trabajando con algunas de ellas. Habrá seguramente una transformación curricular en las carreras vinculadas a las ingenierías y las telecomunicaciones y, por qué no, en las Ciencias Sociales.



Hay un momento en este desarrollo en que se precisa de inmediato una rápida educación calificadora para operarios, trabajadores de medios, etcétera. En una etapa intermedia habrá formación de técnicos en el tema digital y, a más largo plazo, se abrirán espacios de grado y académicos vinculados a lo digital en los medios.



TVT: ¿Qué plazos se fijaron para comenzar el despliegue de la TVD?

Nemirovsci: Prefiero no hablar de tiempos, pues al ser una actividad fundacional y con una presencia tecnológica de última generación, no podemos medirla de la misma forma que en una propuesta analógica.



Es, tal vez, la inversión en tecnología más importante de los últimos tiempos y abre el camino para un nuevo paradigma productivo en otros órdenes no vinculados a los medios.



Aspiramos a instalar, en una primera etapa, 30 transmisores que permitan comenzar al mismo tiempo con las emisiones digitales de TV abierta en todas las capitales de provincia y ciudades importantes del interior. Contemporáneo a esto estamos viendo cómo se vincula la emisión con una fuerte capacidad instalada de receptores en los hogares argentinos.



Y en el medio de ello y como necesario vínculo, emprendemos el tema de los contenidos. Transmisión, contenidos y recepción son nuestros tres primeros abordajes para 2010.



