Hercasa de Venezuela se acerca a la cuarentena

CARACAS, Venezuela — Cerca de cumplir 40 años de presencia en el mercado venezolano, Representaciones Electrónicas Hercasa mantiene el espíritu juvenil y la voluntad de expandirse e innovar. Creada en 1973 por Hernando Carrillo Salazar, quien todavía la preside, en sus inicios estuvo muy ligada al desarrollo audiovisual en el área educativa. Sin embargo, paulatinamente fue diversificándose y ampliando sus horizontes, tanto comerciales como geográficos, hasta convertirse en una referencia obligada para el mercado broadcast.



Por Jorge J. Basilago



“Nuestros negocios fueron orientándose hacia el área profesional, equipando estaciones de televisión y radio, y actualmente somos una de las empresas más comprometidas con el desarrollo de las telecomunicaciones y la televisión digital, no sólo en Venezuela sino también en otros países”, dijo Víctor Carrillo, vicepresidente de la firma y CEO del Grupo Corporativo Carrillo, al que pertenece Hercasa.



En la actualidad, la compañía venezolana emplea directamente a 45 profesionales organizados en tres áreas: ventas, administración y servicio. A su vez, desde el sector de ventas se manejan las divisiones específicas de broadcast (para radio y TV), RF y las secciones especiales de equipamiento audiovisual, sistemas de conferencia y computación. “En estos 40 años Hercasa distribuye, asesora, da soporte, integración y servicio a todas las emisoras de televisión, radio y empresas de telecomunicaciones del país”, sostuvo el ejecutivo, para subrayar que su “principal cliente” es Venezuela en su totalidad.



A partir del dinamismo y la solidez de la firma, una larga lista de proveedores de primer nivel depositó su confianza en ella y contribuyó a potenciar el interés del mercado en sus desarrollos. Hercasa comenzó como distribuidora de Sony, pero con el tiempo logró la representación exclusiva de Panasonic, Toshiba, Hitachi, Blackmagic Design, Rymsa, Dexel, VSN, NewTek, For-A y Nevion. Según comentó Carrillo, este portafolio se complementa con más de 50 marcas aportadas por la alianza que mantienen con la compañía Videocam Corporation basada en Miami, Estados Unidos.



Durante los últimos cinco años, la empresa se concentró en estimular y apoyar la migración digital en Sudamérica, con especial énfasis en la promoción del estándar ISDB-Tb. Para ello estableció lazos con el Ministerio de Comunicaciones del Japón y fabricantes de equipamiento de esa misma nacionalidad, relaciones que le permitieron ser seleccionada para intervenir en la instalación y puesta en marcha de sistemas digitales en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Uruguay. Además, Carrillo anticipó que esperan definir en breve nuevos proyectos en otras regiones como Centroamérica y África. “Esto ayudará a nuestra consolidación como empresa de integración internacional”, razonó.



En opinión del entrevistado, en América Latina se registra una tendencia muy clara hacia la alta definición en todas las áreas. Incluso en Venezuela, que ha tomado la transición de un modo más cauteloso, Carrillo reveló que la digitalización está en marcha a pesar de la escasa comunicación tanto pública como privada: “Actualmente se están instalando transmisores de televisión digital en más de 13 ciudades del país, pero esto no significa que ya estamos entrando oficialmente en estas transmisiones”, dijo, y aclaró que ha sido la falta de reglas claras lo que impidió que el proceso sea positivo desde el inicio en el aspecto comercial.



No obstante este tipo de dificultades, el ejecutivo enfatizó que los mercados emergentes son el principal objetivo de su grupo empresarial. Y remarcó que América Latina constituye una oportunidad de negocios “muy estable y futurista”. Asimismo, opinó que si bien las alianzas siguen siendo importantes, ya no resultan imprescindibles los integradores de soluciones europeos o estadounidenses porque “existen empresas a lo largo y ancho de nuestro continente que pueden llevar técnica y operativamente cualquier proyecto llave en mano”.



A fin de aprovechar mejor las oportunidades que brinda la región, Carrillo advirtió que la capacitación es una tarea central. De hecho, anunció que desde octubre de 2012 hasta mediados del año próximo su firma llevará adelante numerosos seminarios, conferencias y exposiciones con el apoyo de los fabricantes, para que sus clientes conozcan en profundidad los beneficios de las nuevas tecnologías.



“Hasta el mes de julio de 2013, cuando celebraremos nuestros 40 años de existencia, realizaremos diferentes actividades y participaciones que traerán beneficios a nuestro país y a la región”, dijo.



Pero no se limitó a eso: el empresario señaló también la importancia de que las universidades latinoamericanas abran posgrados específicos; que los fabricantes difundan más y mejor la información sobre sus equipos; y que el personal técnico de los distintos países comparta sus experiencias. Como parte de las medidas relacionadas con este tema, Carrillo concluyó anticipando que desde Hercasa lucharán “para tener un fórum mucho más amplio en la NAB de 2013”.







— Jorge J. Basilago es periodista independiente que cubre el acontecer mediático y cultural desde Buenos Aires, Argentina.