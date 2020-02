El Show de la NAB 2013 propone una transformación

LAS VEGAS, Nevada — Al tratar el tema “Metamorfosis: la imagen cambiante de los medios y el entretenimiento” (Metamorphosis — The Changing Face of Media and Entertainment), el Show de la NAB 2013 — la conferencia y exhibición anual de la Asociación Nacional de Difusoras (NAB) de los Estados Unidos — propone una transformación del contenido.



Por Karina Gerardi



Según los organizadores de la exposición, hoy en día el uso de múltiples plataformas requiere que las tecnologías, los flujos de trabajo y los modelos de negocios sufran un cambio constante, dado que los clientes exigen más capacidades de movilidad, personalización e interactividad.



La conferencia se celebrará del 6 al 11 de abril y la exhibición abrirá sus puertas del 8 al 11 de abril.



Entre las atracciones especiales que se encontrarán este año en la sala de exposiciones se destacan las siguientes: “Universo de medios conectados” (Connected Media World), “Mercado de contenidos” (Content Market) y “La experiencia de medios y entretenimiento hogareños de la próxima generación” (Next Gen@Home Media and Entertainment Experience).



“Universo de medios conectados” hace su presentación inaugural en el Show de la NAB; trata la experiencia de conexión del usuario: TV por IP, tecnologías móviles sociales y de nube, dispositivos y contenido.



“Mercado de contenidos”, un nuevo evento dentro de un evento, se llevará a cabo en los hoteles Wynn Las Vegas y Encore Hotel. Este programa ofrece una oportunidad única para compradores y vendedores de contenido, y cuenta con una recepción exclusiva con cócteles y una partida de golf.



El evento “La experiencia de medios y entretenimiento hogareños de la próxima generación” se desarrollará en un entorno ambientado en la sala de exposiciones. Los asistentes verán de qué manera la próxima generación de contenido conectado y la convergencia de los televisores inteligentes, los dispositivos móviles y la nube están generando nuevas oportunidades.



Entre otras atracciones, se incluyen las siguientes: “Zona tecnológica del ATSC” (ATSC Tech Zone), “Pabellón de computación de nube” (Cloud Computing Pavilion), “Pabellones internacionales” (International Pavilions), “Pabellón de televisión móvil” (Mobile TV Pavilion), “Parque del futuro del programa NAB Labs” (NAB Labs Futures Park) y “Galería de inicio” (Start Up Loft).



En el transcurso del evento, la “Conferencia sobre ingeniería de difusión” (Broadcast Engineering Conference) y la “Conferencia sobre la gestión de la difusión” (Broadcast Management Conference) tratarán algunos temas de interés para las difusoras.



La BEC comenzará el sábado 6 de abril junto con “El cable… adopción de IP” (Cable… Moving to IP) y “La multidifusión en un mundo unificado” (Multicasting in a Unicast World).



El domingo 7 de abril se tratará “El futuro de la televisión: Projeto Fresco” (The Future of TV: Projeto Fresco) y “Dispositivos manuales DVB de la próxima generación: la interfaz más reciente para la televisión móvil” (DVB Next Generation Handheld: The Ultimate Interface for Mobile TV). El domingo también se incluirán otras ponencias como “Tecnologías de avanzada para la televisión: Parte I” (Advanced Technologies for Television: Part I) y “Tecnologías de avanzada para la televisión: Parte II” (Advanced Technologies for Television: Part II).



El lunes 8 de abril la exposición incluirá una presentación de Gordon Smith, presidente y director ejecutivo de la NAB, y una conversación con Chase Carey, presidente y director general de News Corp.



El lunes se celebrarán las siguientes sesiones: “Integración de la televisión en la tecnología móvil” (Integrating Television with Mobile), “Calidad técnica de la televisión móvil para la transmisión” (Broadcast Mobile TV Technical Status) y “Panorama general de la televisión digital móvil” (Mobile DTV Overview).



El almuerzo de televisión está programado de 12:30 a 14:00 horas en el Paradise Hotel.



El martes 9 de abril se presenta “Desafíos técnicos de la televisión ante la falta de soluciones” (Television Technical Challenges in Need of Solutions), “Producción de video” (Video Production), “Más allá de la repetición instantánea: una mirada a la tecnología detrás de la difusión deportiva” (Beyond Instant Replay: A Look at the Technology Behind Sports Broadcasting) y “Producción de video HD en vivo por red IP en múltiples ubicaciones” (Live HD Video Production via IP Network across Multiple Locations).



Para los asistentes extranjeros — Centro de Comercio Internacional: En el vestíbulo central, se encuentra el Centro de Comercio Internacional (CCI), que estará abierto en el horario de la Exposición y está destinado para todos los interesados en realizar transacciones internacionales. Hay dos salas de reuniones adicionales que, con una reserva previa, se pueden utilizar sin abonar costo alguno. Además, los asistentes disponen de intérpretes de diferentes idiomas, especialistas comerciales de los Estados Unidos, copias de publicaciones de comercio internacional y mucho más.



— Recepción Internacional: La recepción internacional (International Reception) anual es una reunión social (sin exposiciones) donde los expositores pueden relacionarse con los asistentes extranjeros y programar citas privadas durante la exposición. Este año, el evento se llevará a cabo en el LVCC el lunes, 8 de abril de 18:00 a 20:00 horas en la sala Nro. 235.



— Programa B2B Matchmaker: Es una plataforma anual desarrollada por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos para mejorar las reuniones comerciales durante la exposición y posteriores. El programa B2B Matchmaker es una copia interactiva del Exhibitors Exporting Interest Directory — un directorio de los expositores interesados en exportar sus productos — que permite que los asistentes extranjeros busquen expositores de los Estados Unidos por categoría de servicio y producto o intereses comerciales. Este programa estará disponible en las computadores en el CCI.



— Pabellones Internacionales: En los pabellones internacionales, los asistentes pueden ver tecnologías y soluciones de todo el mundo. El año pasado contamos con la participación de Baviera, Bélgica, Brasil, Francia, el Reino Unido y la Oficina de Promoción de Exportaciones de Inversiones de Corea (KOTRA).

El miércoles 10 de abril el Show de la NAB llevará a cabo un taller de capacitación sobre radiofrecuencia (RF).



El miércoles se celebrarán las siguientes sesiones: “Control de calidad en la televisión” (TV Quality Assurance), “Oportunidades y desafíos de la televisión en todo momento y lugar” (Oppportunities and Challenges of TV Anytime, Anywhere) e “Internet y la televisión” (The Web and TV).



El almuerzo de tecnología está programado de 12:00 a 14:00 horas en el Paradise Hotel.



El jueves 11 de abril se tratarán los siguientes temas: “¿Cuándo las difusoras adoptarán por completo el enrutamiento por IP?” (When Will Broadcast Plants Go 100% IP Routing?), “IP para televisión” (IP for Television) y “Gestión simplificada del video por IP” (Simplifying the Management of Video over IP).



El domingo 7 de abril se debaten los siguientes temas en conferencia: “Cómo expandir su marca desde una posición de liderazgo” (Building Your Brand as a Leader), “Cómo concentrarse en el liderazgo” (Focus On Leadership) y “El final de la ventaja competitiva” (The End of Competitive Advantage).





El lunes 8 de abril la conferencia sobre la gestión de la difusión “Broadcast Management Conference” incluirá los siguientes temas: “¿El 13 es un número de la suerte para las difusoras? Las perspectivas del gobierno” (Is ’13 a Broadcaster Lucky Number? The Government’s Perspective), “Subastas de incentivo del espectro televisivo: cómo y cuándo tendrán un impacto en su empresa” (Incentive Auctions of TV Spectrum — How and When They Will Impact your Business) e “Ideas para las ventas en el segundo trimestre: recursos digitales para la televisión para incrementar los ingresos en el tercer trimestre” (Second Quarter Sales Ideas: Third Quarter Revenue Television Digital Money Makers).



El almuerzo de televisión está programado de 12:30 a 14:00 horas en el Paradise Hotel.



El martes 9 de abril se tratarán los siguientes temas: “En movimiento: crecimiento de la divisa digital en 2014” (Let’s Go: Growing 2014 Digital Currency) y “Directivas desde la cúpula: los reguladores de la comunicación en los EE.UU.” (Straight Talk from the Top — America’s Communication Regulators).



El miércoles 10 de abril podrán disfrutar de “Un mundo cambiante para los derechos de rendimiento” (A Changing World for Performance Rights) y “Mantenga la calma y siga adelante: capacidad de visualización, autorización para la retransmisión y otros problemas con la transmisión de señal” (Keep Calm & Carry On: Viewability, Retransmission Consent & Other Signal Carriage Issues).



Según el informe basado en las inscripciones al Show de la NAB 2012 proporcionado por Experient, de un total de 91.565 personas registradas, 24.434 fueron presencias extranjeras de 156 países diferentes.



Una de las delegaciones representó a 34 países, entre ellos: Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, México, Perú, Uruguay y España.



Las delegaciones de Angola, Latvia y Sudáfrica participaron por primera vez en este evento. Brasil fue la delegación más grande con 642 compradores.



La asistencia de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe representó un 16 por ciento; Europa Oriental, Central y Occidental, un 32 por ciento; Asia Oriental y Central y Oceanía, un 26 por ciento; Norteamérica (Canadá y México), un 22 por ciento; y África y el Medio Oriente, un 4 por ciento.



Según los organizadores, el Show de la NAB de este año contará con la presencia de 60 delegaciones extranjeras, con la primera participación de Croacia, Israel, Malasia, Noruega y los Emiratos Árabes Unidos. Alrededor del 30 por ciento de los 90.000 asistentes viajarán desde 155 países.



Las fechas para el evento del próximo año son del 5 al 10 de abril. La conferencia se celebrará del 5 al 10 de abril y la exhibición abrirá sus puertas del 7 al 10 de abril.