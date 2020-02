Brasil: IMT tem novo diretor regional de vendas para o Brasil

Elizeu Moraes A Integrated Microwave Technologies (IMT), uma unidade de negócios dentro da divisão Videocom do Vitec Group, que representa as marcas líderes em microondas, Nucomm, RF Central e Microwave Service Company, nomeou Elizeu Moraes como diretor regional de vendas para o Brasil.



A nomeação de Moraes, que trabalhará do escritório da empresa em São Paulo, tem como objetivo expandir as operações da empresa na região além de reforçar o compromisso da empresa com o mercado latino-americano.



Moraes atenderá à crescente base de clientes de broadcast da empresa, revendedores autorizados, e parceiros, e será responsável pelo centro de suporte de engenharia de pós-venda e peças de reposição. Ele também ajudará a impulsionar a venda de produtos, soluções e serviços de engenharia da marca Nucomm e RF Central.



Moraes possui mais de 30 anos de experiência e antes de se unir à Vitec Group e IMT ocupou cargos de engenheiro sênior na TV Globo de São Paulo, TV Cultura e Globo Comunicação e Participações.



“Com o Elizeu liderando as operações da IMT na América Latina, a IMT expandirá o suporte para a sua rede de revendedores na região e o estoque de produtos”, disse Stephen Shpock, diretor executivo da divisão da IMT. “Este suporte é muito importante para os nossos clientes brasileiros que enfrentarão o desafio de cobrir eventos mundiais como a Copa FIFA e os Jogos Olímpicos de 2016”.