O país adota o sistema nipo-brasileiro de TV digital

O governo da Guatemala publicou, em seu Diário Oficial, a adoção do ISDB-T. Técnicos guatemaltecos avaliaram o sistema nipo-brasileiro de TV Digital participando de reuniões e treinamentos no Brasil.



Com a escolha do ISDB-T o Brasil firmará acordos de cooperação com a Guatemala. Como ocorreu com outros países que adotaram o padrão, os acordos incluirão treinamento e capacitação tanto no campo industrial quanto de pesquisa e inovação.



A Guatemala é o 13º país a adotar o sistema nipo-brasileiro de TV Digital, também escolhido pelo Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Venezuela, Costa Rica e Botswana. (Com informes do Ministério das Comunicações).







— Carlos Eduardo Behrensdorf escreve de Brasília sobre a indústria do rádio e televisão.