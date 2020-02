USUARIOS: Vizrt cambia la información de Nine Network

WILLOUGHBY, Australia — La empresa Vizrt ha cambiado la forma en que se producen los gráficos para las noticias en Nine Network Australia.





Con la ayuda de la tecnología Vizrt, Nine Network de Australia pudo crear el entorno de un estudio virtual que elevó los índices nocturnos de audiencia durante las elecciones. Durante los años recientes, Nine Network ha invertido mucho en tecnología de gráficos para mejorar la presentación de los programas informativos de nuestra red. Las ventajas tecnológicas que proporcionan este sistema y nuestro equipo tan creativo nos ha dado la capacidad de producir gráficos de vanguardia en tiempo real de una forma nunca vista anteriormente en este país.



Nine News ha utilizado productos Vizrt durante algún tiempo en las superposiciones situadas en la parte inferior de la pantalla que usamos en las transmisiones noticiosas. Actualmente, podemos producir recreaciones animadas en detalle de eventos informativos, lo cual nos permite mostrarle al televidente cómo se desarrolló un acontecimiento cuando no disponemos de secuencias reales (los mineros que estuvieron atrapados en Chile es un ejemplo reciente).



Nuestros operadores de Vizrt también producen gráficos para nuestro departamento de promociones de temas de actualidad e informaciones. Esto nos da una clara ventaja ya que se pueden producir gráficos muy bellos y atractivos rápida y eficientemente sin tener que esperar el uso de dispositivos y procesos que demandan más tiempo. Siempre realizamos cambios rigurosos en nuestro material de promoción en el mismo día.



El uso de la tecnología de pantalla táctil de Viz también ha dado a Nine News otra ventaja única. Nuestros presentadores y periodistas pueden controlar los gráficos a los que se están refiriendo en sus transmisiones. La tecnología de pantalla táctil ha funcionado tan bien que muchos de nuestros televidentes nos han preguntado si lo que ellos estaban viendo era real o no. De hecho, terminamos haciendo un video en YouTube para mostrarles a los televidentes que de hecho es real y cómo es su funcionamiento.



Nine News realmente ha descubierto su propio estilo en el uso de productos Vizrt para grandes acontecimientos. Nine Sports fue el primero en Australia en transmitir en forma terrestre 3D estereoscópica con la cobertura de los encuentros de la Liga de Rugby State of Origin. Los gráficos usados en las transmisiones por televisión tenían que ser en 3D estereoscópica. Esto pudo lograrse fácilmente con el paquete de gráficos Viz Sports, ya que puede generar 3D de inmediato sin necesidad de ajustes y puede adaptarse fácilmente para funcionar en un procesador Viz Engine de dos canales estereoscópicos.



En nuestras recientes Elecciones Federales, llevamos a cabo una primicia en Australia al crear un estudio virtual. El sistema fue creado con un control de Estudio Virtual de Vizrt y una PC con salida a Viz Engine, unidos a una grúa Shotoku Mini-Jib VR. Los datos se ingresaron al sistema en tiempo real, permitiendo a los operadores realizar gráficos que mostraban los cambios en el resultado de las elecciones mientras se contaban los votos. El parlamento virtual que produjimos para la cobertura de las elecciones llamó mucho la atención y contribuyó a aumentar nuestros índices de audiencia de esa noche. El uso de esta tecnología produjo tal impresión que el Archivo Nacional de Películas y Sonido de Australia archivó un video que hicimos de lo que sucedió trás bambalinas por la importancia cultural de la tecnología.



Nine News ha producido un impacto tan grande con el uso de los productos Vizrt que nuestros competidores ahora están adoptando esta tecnología. Nuestra meta es mantenernos un paso adelante invirtiendo en la tecnología correcta y teniendo lo mejor del negocio para impulsarla. Es una situación donde siempre se gana.







-- Robert McKnight está a cargo de las promociones de temas de actualidad e informativos en Nine Network Australia.