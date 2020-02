USUARIOS: Sola Fresnel mete goles en el Super Bowl

Skip Clark

LOS ÁNGELES, California — Tuve la oportunidad de usar por primera vez el accesorio LED con lente Fresnel para cámara Sola ENG de Litepanels al término del partido cuya transmisión televisiva es la más vista de todos los tiempos: la presentación de Fox del Super Bowl XLV.



Por Skip Clark



Utilicé una cámara portátil para las entrevistas en vivo durante el tumulto que se generó en la cancha por el triunfo de los Packers.



Obviamente había suficiente luz en esa cancha, pero había sombras extrañas en los ojos de todos los entrevistados. La fuerte intensidad de la lámpara Sola ENG y la posibilidad de regular su concentración me permitió equilibrar el contraste en los rostros. La intensidad lumínica de un accesorio LED estándar no me hubiera permitido lograr tal efecto. La capacidad de enfoque de este nuevo artefacto me dio la posibilidad de incorporar mucha luz, y aunque en ningún momento utilicé toda la intensidad disponible, podría haberlo hecho en caso de haberla necesitado.



Creo que la mayoría de los camarógrafos ahora notan los beneficios de los accesorios de iluminación LED. Pueden ser atenuados entre 100 y 0 por ciento sin percibirse cambios en el color. Su bajo consumo de energía se traduce en una vida útil prolongada de la batería. Además, la duración de la lamparilla del accesorio no es limitada como la de los aparatos de iluminación convencionales (la vida útil aproximada de un LED es de 10 años o más). No obstante, es la combinación de dichas características y de las propiedades de un accesorio con lente Fresnel lo que ha dado origen a un instrumento de iluminación con capacidades fenomenales.



Con un accesorio LED estándar (que proyecta un manto de luz de relleno) es probable que, para cuando se logre la intensidad lumínica necesaria para iluminar los ojos de los entrevistados, se concentre demasiada luz detrás del entrevistador. Al enfocar y ajustar rápidamente la dirección del Sola ENG de modo de no iluminar al entrevistador, puedo subir o bajar el regulador de intensidad lumínica para iluminar dichos ojos sin que la luz se propague hacia otros elementos que no sean ese rostro.



Una vez que monté la lámpara y la probé antes del partido, le dije al sonidista que era obvio que Litepanels se había deshecho de todo lo que respecta a una lámpara y había empezado de nuevo. Me encanta el diseño ergonómico, que cuenta con un selector grande en la parte trasera para controlar la intensidad y uno en el cuerpo de la lámpara para ampliar la iluminación o enfocarla en un punto; ambas opciones me permitieron realizar cambios sobre la marcha. Son muy fáciles de alcanzar, encontrar y ajustar.



La parte inferior de la lámpara cuenta con una rosca genérica de 1/4-20, en lugar del montaje propio del fabricante. Esta forma de montaje es perfecta porque me permite montar la lámpara como quiero, no del modo para el cual otros la diseñaron.



Me encanta la MiniPlus de Litepanels por su alcance y relleno atenuados, lo que la convierte en la lámpara ideal para documentales, y porque cumple con mis expectativas cuando quiero que la luz sea discreta en la filmación. Sin embargo, el nuevo accesorio Sola ENG es la lámpara perfecta para entrevistas apresuradas.







-- Skip Clark es socio de Go to Team en Los Ángeles, una empresa de servicios de producción de video. También es camarógrafo de Fox Sports, NBC Nightly News, ABC World News Tonight y otros.