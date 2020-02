Una exhibición revitalizada divisa nuevos obstáculos

LAS VEGAS, Nevada — Cuando los asistentes abandonaron el cavernoso centro de convenciones el último día de la exposición de la NAB 2011, ¿cuál fue su principal impresión?



Por Susan Ashworth



Desde luego, la reunión anual de la industria de este año transmitió a los asistentes una sensación de optimismo tangible: por primera vez en casi cuatro años, se cree que la industria del video profesional llegó a un punto decisivo en los Estados Unidos. Después de guiar la transición a DTV y observar cómo millones de personas eligieron ansiosas el sistema HDTV, la industria tiene la mirada en nuevos horizontes: DTV móvil, 3D y equipos con conexiones inteligentes.



"La industria de la difusión está pasando por su mejor momento en dos décadas", dijo el presidente y director ejecutivo de la NAB, Gordon Smith.



Todo esto se está combinando con nuevos desarrollos tecnológicos que han suscitado un entusiasmo por la industria que no se veía hace años.



"Si pensamos en la cantidad de gente que vino y las cosas de las que hablamos, es difícil negar el avance", dijo Michel Proulx, director de tecnología de Miranda.



La tecnología tiene cierta relación con esto. La generación de televidentes de hoy mira televisión de una manera diferente a la de siempre y lo hace con tecnología que influye en el público y permite desarrollar lealtades de modos únicos. Las encuestas informan que casi la mitad de los usuarios de teléfonos móviles miran televisión y usan sus Smartphones al mismo tiempo, un hecho que ha comenzado a afectar considerablemente cómo se crea y comercializa la programación.



"Estamos volviendo a tener una experiencia compartida", dijo Chloe Sladden, directora de asociaciones de medios de Twitter y oradora de una sesión de la NAB. "La conexión entre la televisión y Twitter demuestra que la gente quiere sentirse comunicada y desea compartir al mismo tiempo. Es muy influyente".



La convención de la NAB está dándose cuenta de ello y este año ofreció sesiones que habrían resultado inauditas hace apenas cinco años, como "Transmedia" y "Connected TV".



"Este es el nuevo modelo de negocio que las emisoras buscaban", dijo David Lidsky, un editor de Fast Company que moderó una sesión de la NAB. "Esta segundas pantallas son una oportunidad para publicitar no sólo en televisión, sino también en los teléfonos inteligentes o tabletas, para coordinar y conectar a través de dichos medios. Esto representa una verdadera oportunidad para que las difusoras encuentren nuevas fuentes de ingresos. Ya no se trata de una simple tendencia. Es una oportunidad que pide a gritos que la aprovechen".



La industria también está avanzando con los planes de DTV móvil, ahora que las señales y los receptores móviles han penetrado en el mercado. Sin embargo, aún quedan dudas sobre la falta de un estándar unificado y la necesidad de alejarse del enfoque de difusión tradicional de centrarse en un público amplio al desarrollar la programación para los dispositivos móviles.



"Nos vamos a perder la mayor parte del público nuevo y en desarrollo si hacemos eso", advirtió Saul Berman de IBM Global Business Services, que dio una charla sobre DTV móvil.



De la mano de las producciones deportivas, la industria también observa mejoras en el espacio 3D. Tanto Sony como Panasonic presentaron nuevas cámaras estereoscópicas, y varias sesiones de la NAB mencionaron el poder de la tercera dimensión para ayudar a las difusoras a innovar y economizar.



Hollywood también está prestando atención. "Nos dimos cuenta de que la difusión es el futuro de 3D", dijo el cineasta James Cameron, que habló en la sesión de apertura sobre los méritos de la tecnología 3D y anunció una nueva empresa dedicada a la programación en tres dimensiones. "Uno de los mitos sobre las limitaciones para entrar al mundo de 3D es que hay que comenzar desde cero, cuando en realidad, sucede justamente lo contrario".



LA NAB EN CIFRAS ASISTENTES REGISTRADOS: 92.708 (aumentaron un 5%)

ASISTENTES EXTRANJEROS: 25.691

PAÍSES REPRESENTADOS: 151 Si bien la industria está comenzando a recuperarse de la recesión, muchas charlas versaron sobre cómo reducir gradualmente los costos, en particular, mejorando las dinámicas de trabajo dentro de las estaciones.



"Hoy en día, la mayoría de la gente tiene que trabajar con archivos", dijo Proulx, de Miranda. "Antes, las cintas indicaban un flujo de trabajo específico: se grababa, se doblaba y se transfería a otra persona. La cinta dictaba el flujo de trabajo. Ahora, todo es mucho más abierto. En la actualidad, [las emisoras] tienen opciones a la hora de organizar su negocio".



La industria continúa teniendo detractores (al igual que la convención). Estos detractores son seguidores de Gary Shapiro, presidente de la Asociación de Electrónicos de Consumo, quien, el primer día de la exposición, publicó una columna de opinión en el diario Las Vegas Review Journal, en la que abogó por el Plan Nacional de Banda Ancha de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos y el regreso del espectro de difusión a manos del gobierno federal.



Si bien su objetivo principal siempre han sido las difusoras de radio y televisión, la organización ha intentado ganar adeptos en otros grupos durante la convención. Si es video, es asunto de la NAB, y eso ha llevado a la organización a tratar de seducir de una manera novedosa a cineastas, posproductores, templos religiosos, realizadores de cine digital y al ejército. Eso ha generado que algunos criticaran a la NAB y a su nuevo enfoque más abarcativo.



"Llama la atención que la exposición se está dispersando demasiado al intentar volcarse a demasiados públicos: difusoras de radio y televisión, productores de programas por cable, posproductores, productores de medios de Internet y distribuidores, y hasta cineastas", dijo Len Feldman, asistente a la exposición y asesor de nuevos medios.



También parece haber molestias por la manera en que está organizado el espacio de la exposición. "Sería fantástico si los organizadores de la exposición crearan un plan para unificar ciertos eventos y lo aplicaran bien. También sería conveniente mantener el plan algunos años para que los asistentes se acostumbraran", dijo Feldman.



Sin embargo, la exposición continúa causando sensación.



"La exposición es un medio útil para conectar a proveedores, clientes clave y grupos de la industria, como el ATSC", dijo Tim J. Carroll, fundador de Linear Acoustic. "Creo que es esta combinación única la que nos ayuda a enfrentar los problemas".



"El intercambio entre estos grupos contribuye a abrir los ojos de los asistentes a las oportunidades del mercado en las que quizás no pensaron y las tecnologías que posiblemente no consideraron", dijo Feldman.



La salud que recuperó la industria también fue un tema de conversación que se repitió. "Al fin", suspiró Carroll. "Fue totalmente evidente en la exposición: los clientes tenían un presupuesto y ganas de gastarlo".







-- Susan Ashworth contribuye regularmente con artículos para TV Technology desde California.